北陽・虻川美穂子「中年太りでも動ける体を目指して」エクササイズの様子公開に反響「真似したい」「コツコツやってて凄い」
【モデルプレス＝2026/04/16】お笑いコンビ・北陽の虻川美穂子が4月13日までに自身のInstagramを更新。エクササイズの様子を披露し反響を呼んでいる。
【写真】50歳女性芸人「参考になる」エクササイズの様子
虻川は、「中年太りでも動ける体を目指して踏ん張るわよ〜！地味な動きだけどエクササイズよ〜！」とつづり、エクササイズの様子を動画で投稿。トレーニングウェアを着用し、綺麗な姿勢で上手くバランスを取りながら片足を太ももの高さまで上げる運動を披露している。自身のYouTubeチャンネル、『北陽チャンネル』でも中年太りについて語った虻川は「がんばるんば、ふんばるんば」と意気込んでいる。
この投稿にファンからは「このエクササイズ真似したい」「コツコツやってて凄い」「参考になる」「頑張って」「これからも応援します」「無理しない運動が大事なんですね」など反響が寄せられている。
虻川は2010年にイタリア料理店のオーナーシェフ・桝谷周一郎氏と結婚。2015年2月に第1子となる男児を出産したことを発表した（modelpress編集部）
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【写真】50歳女性芸人「参考になる」エクササイズの様子
◆ 虻川美穂子、中年太りでも動ける体を目指したエクササイズ
虻川は、「中年太りでも動ける体を目指して踏ん張るわよ〜！地味な動きだけどエクササイズよ〜！」とつづり、エクササイズの様子を動画で投稿。トレーニングウェアを着用し、綺麗な姿勢で上手くバランスを取りながら片足を太ももの高さまで上げる運動を披露している。自身のYouTubeチャンネル、『北陽チャンネル』でも中年太りについて語った虻川は「がんばるんば、ふんばるんば」と意気込んでいる。
◆虻川美穂子の投稿に反響
この投稿にファンからは「このエクササイズ真似したい」「コツコツやってて凄い」「参考になる」「頑張って」「これからも応援します」「無理しない運動が大事なんですね」など反響が寄せられている。
虻川は2010年にイタリア料理店のオーナーシェフ・桝谷周一郎氏と結婚。2015年2月に第1子となる男児を出産したことを発表した（modelpress編集部）
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