渡辺美奈代、アフタヌーンティーで家族全員顔出しショット披露「素敵な結婚記念日」「美形一家」の声
【モデルプレス＝2026/04/16】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が4月15日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】56歳元おニャン子「美形一家」家族全員顔出しショット
渡辺は「【ティファニー】銀座のブルーボックスカフェでアフタヌーンティー！」と、自身のYouTubeチャンネルでの更新状況を報告。結婚記念日のお祝いで訪問し、家族4人で仲良く自然な表情で写るショットや、ティファニーブルーのマカロンやケーキ、イチゴがのったアフタヌーンティーセットなどを写真で公開した。
この投稿には「アフタヌーンティー最高ですね」「美形一家」「素敵な結婚記念日」「仲良し親子憧れる」「結婚記念日おめでとうございます」「可愛い姿」「お祝い素敵」などとコメントが集まっている。
渡辺は1996年に実業家の昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】56歳元おニャン子「美形一家」家族全員顔出しショット
◆渡辺美奈代、家族4人顔出しショット公開
渡辺は「【ティファニー】銀座のブルーボックスカフェでアフタヌーンティー！」と、自身のYouTubeチャンネルでの更新状況を報告。結婚記念日のお祝いで訪問し、家族4人で仲良く自然な表情で写るショットや、ティファニーブルーのマカロンやケーキ、イチゴがのったアフタヌーンティーセットなどを写真で公開した。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿には「アフタヌーンティー最高ですね」「美形一家」「素敵な結婚記念日」「仲良し親子憧れる」「結婚記念日おめでとうございます」「可愛い姿」「お祝い素敵」などとコメントが集まっている。
渡辺は1996年に実業家の昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
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