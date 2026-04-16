「王様のブランチ」美人リポーター、地元・福岡ホテルでの美脚ショットに「スタイル抜群」「おしゃれで素敵」の声
【モデルプレス＝2026/04/16】モデルの松元絵里花が4月15日、自身のInstagramを更新。モノトーンの私服コーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳「王様のブランチ」リポーター「絵になる美しさ」と話題の美脚ショット
松元は「久しぶりの福岡」とつづり、地元に帰省した際のショットを投稿。「いつも帰省するとおばあちゃんの家に泊まるから、ホテルを利用することがなかなか無かったんだけど前から気になってた渡辺通にあるおしゃれなホテルにやっと泊まれた」と記し、ソファに腰掛け、黒のアウターに黒の靴下を合わせ、スラリとした脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿には「可愛すぎる」「美脚すぎる」「スタイル抜群」「私服もおしゃれで素敵」「ホテルと雰囲気ぴったり」「絵になる美しさ」と反響が寄せられている。
松元は、2014年から雑誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）の専属モデルを約6年務め、2016年には「三愛水着楽園イメージガール」に選ばれた。現在はTBS系「王様のブランチ」のリポーターを務めている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳「王様のブランチ」リポーター「絵になる美しさ」と話題の美脚ショット
◆松元絵里花、ホテルでの美脚ショット披露
松元は「久しぶりの福岡」とつづり、地元に帰省した際のショットを投稿。「いつも帰省するとおばあちゃんの家に泊まるから、ホテルを利用することがなかなか無かったんだけど前から気になってた渡辺通にあるおしゃれなホテルにやっと泊まれた」と記し、ソファに腰掛け、黒のアウターに黒の靴下を合わせ、スラリとした脚が際立つスタイルとなっている。
◆松元絵里花の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「美脚すぎる」「スタイル抜群」「私服もおしゃれで素敵」「ホテルと雰囲気ぴったり」「絵になる美しさ」と反響が寄せられている。
松元は、2014年から雑誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）の専属モデルを約6年務め、2016年には「三愛水着楽園イメージガール」に選ばれた。現在はTBS系「王様のブランチ」のリポーターを務めている。（modelpress編集部）
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