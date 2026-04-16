「たかがネットの悪口」と舐めた結果…誹謗中傷を繰り返した男に下された”エグすぎる罰”とは？

匿名での誹謗中傷や、同調圧力によるいじめ……現代社会に蔓延する罪を犯した者たちは、死後どんな裁きを受けるのでしょうか？

洋介犬先生が描く新説“地獄”譚『ジゴサタ～地獄の沙汰もお前しだい～』は、罪を起こしうる全ての現代人に突きつけられる因果応報ホラーです。

第1話からアクセル全開で描かれる「地獄の罰」の内容をご紹介します。

殺された少女が、地獄で罪人を罰する「刑吏」に!?

物語は、主人公の少女が刺し殺されるところから始まります。死んだ後も意識がある彼女の前に現れたのは、閻魔大王のような役職に就く「獄界選罰長官 ニノス王」。 ニノス王は彼女に、刑期短縮の特典と引き換えに、地獄で罪深き亡者たちを罰する「刑吏」としての仕事を提案します。

ネットストーカーへのエグすぎる罰

刑吏となった少女が直面する地獄は、現代の罪に合わせた容赦のないものです。 例えば「ネットストーカーの地獄」では、ネットに書き込んだ中傷文を、なんと1文字ずつ舌に焼き印されるという凄惨な罰が下されます。「たかがネットの悪口で重すぎる」と泣き言を言う亡者に対し、「被害者に負わせた心の苦しみを思えば軽いだろ」と冷酷に言い放つシーンは、現代のネット社会に対する痛烈な風刺となっています。

いじめの主犯格が味わう「獄潰し」

さらに、広い交友関係を悪用して同調圧力でいじめを繰り返した「陽キャ」の女性には、頭の穴に拷問生物を入れられ、100年ほど再生と圧死を繰り返される「獄潰し」という罰が用意されていました。

まとめ

殺人や煽り運転、イジメなど、現代の犯罪者が地獄で迎える末路を描いた『ジゴサタ～地獄の沙汰もお前しだい～』。背筋が凍るホラーでありながら、どこかスカッとする因果応報のストーリーに目が離せません！

気になった方は、ぜひオリジナルサイトでの第1話試し読みや、Kindleなどの販売サイトをチェックしてみてください。