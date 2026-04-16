ユーチューバー・ヒカル（34）のYouTube動画に多数出演し、人気を博していた「遊楽舎」の店長が15日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「そろそろ復活するぞ」と宣言した。

店長は「おし！そろそろ復活するぞ！！」と宣言。また「店舗復活と合わせて、YouTube活動も新体制で再開したい…！動画編集者を1名募集します」とつづっていた。

「遊楽舎 姫路花田店」は2月末で閉店。実業家・トモハッピー氏と「flat-工房」による動画が原因で“炎上”状態になったといい「他人の軽率な行動で運営が困難になるレベルまで持っていかれたわけですから。凄く虚しい気持ちになって、この世にいたくないなとまで思わされました」と大きなショックを受けたと明かしていた。

そこから1カ月半での「復活」宣言に、ファンからは「復活するの待ってました 頑張ってください」「これは楽しみですねぇ」「遊楽舎が生まれ変わるのか！？」「動画シーズン2楽しみにしてます!」「いろいろ言ってくる人いると思うけど、私は応援してる！！」といったコメントが寄せられていた。