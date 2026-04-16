BABYMONSTER、強烈なインパクトを放つ3rdミニアルバム『춤（CHOOM）』メインビジュアル公開

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BABYMONSTERが3rdミニアルバム『CHOOM』のメインビジュアルを公開。メンバーそれぞれの魅力に焦点を当てた個別ティザーに続き、マグショットコンセプトのグループポスターでBABYMONSTERならではのビジュアルシナジーを表現した。。

■個別ティザーに続きグループのメインビジュアルが解禁

カメラを見つめるBABYMONSTERのカリスマ的な眼差しが、奇妙な緊張感を呼び起こし、多彩なカラーアクセントが融合した衣装、個性が際立つヘアスタイリング、メンバーのフォトジェニックなポーズが目を引く。

カムバック前に披露された初のグループビジュアルにもかかわらず、そのインパクトは強烈だ。 色彩やスタイリングはもちろん、マグショットのコンセプトを完璧に体現し放つヒップなオーラまでが斬新だという反応が続いており、今回のカムバックで展開されるBABYMONSTERのあらたな音楽世界に注目が集まっている。

BABYMONSTERは5月4日18時（日本国内では5月5日）に、3rdミニアルバム『CHOOM』をリリースし、同名のタイトル曲でカムバック活動を開始する。

所属事務所のYGエンターテインメントは「タイトルが示すとおり、音楽とダンスが一体となる刺激的な瞬間を収めたアルバムだ」と述べている。

またBABYMONSTERは、6月のソウル公演を起点に、2度目のワールドツアーを開催。日本公演は神戸・福岡・横浜・千葉・名古屋・大阪の6都市で行われる。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.05.04 ON SALE

MINI ALBUM『CHOOM』

■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/