高市政権が進める政策や法案で何が議論され、日本がどう変わる可能性があるのか。そのポイントをイチから確認します。今回は、皇室典範の改正に関わる議論についての解説です。皇族数の確保に向け、高市首相がこだわる案は実現するのでしょうか？

■「皇族数の確保のあり方」協議再開

鈴江奈々アナウンサー

「皇族数の確保のあり方を議論する与野党の代表者らによる協議が15日、約1年ぶりに開催されました。協議では、衆参両院の正副議長が与野党13の党や会派から意見聴取を行っています」

「安定的な皇位継承をめぐっては、皇族の数を確保するため、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、皇族が旧宮家の男系男子を養子に迎える案の2つを盛り込んだ有識者会議の報告書が既に国会に提出されています」

「自民党は2つの案に賛同しつつ、旧宮家の男系男子を養子に迎える案を第一優先としています。一方で中道改革連合は、女性皇族が結婚後も皇室に残る案にはおおむね賛同するものの、党内での意見集約が完全には図れていません」

「政府与党は、今の国会での皇室典範の改正を目指して意見集約を図りたい考えです。この議論は高市政権が掲げる重要政策の1つ、皇室典範の改正と密接に関わるものです」

■皇室典範の重要な3つの条文

鈴江アナウンサー

「高市政権はなぜ皇室典範の改正を重視しているのか、その背景にはどんなことがあるのでしょうか？」

森浩一デスク（日本テレビ社会部・皇室担当）

「このままでは将来的に皇室制度を維持できなくなる可能性がある、という強い危機感があるからです。高市首相も先送りできない課題としていて、皇族数の確保のために必要だとして取り組んでいるのが皇室典範改正です」

「皇室典範は、皇位継承や皇族の身分など皇室の重要事項を定めた法律です。その中でも3つの条文が重要となっています。1つ目は、皇位は皇統に属する男系男子が継承するというもの。男系というのは血縁を父方だけをたどった時に、祖先に天皇がいるということです」

「2つ目は、天皇・皇族は養子をとることができないというもの。3つ目は、皇族女子は結婚すると皇族の身分を離れるというものです」

「現在、天皇となることができる皇位継承者は秋篠宮さま、悠仁さま、そして常陸宮さまの3人です。今の皇室典範のままでは将来、悠仁さまが結婚して男のお子さまが生まれないと皇位継承が途絶えてしまうことになります」

「また愛子さまや佳子さまなど、女性の皇族が今後結婚されて皇室を離れることになる場合、公務の担い手として皇室を支える皇族方がいなくなってしまう。そういった可能性もあります」

■皇族数確保の方策に挙げられた2案

鈴江アナウンサー

「高市首相も危機感を覚えているということですが、国会ではどんな議論が今後行われていくのでしょうか？」

森デスク

「今後行われる議論は、2021年に政府の有識者会議がまとめた報告書に基づいて行われます。この報告書では、皇族数確保の方策として2案に絞っています。1つは女性皇族が結婚後も皇室に残る、もう1つは旧皇族の男系男子を皇族として養子に迎えるというものです」

「この2案を軸に、衆参両院議長と副議長が国会で各党の意見を聞いて集約することになっています。これまでの議論では、1つ目の『女性皇族が結婚後も残る』という案には各党ともおおむね賛成でしたが、夫やその子どもを皇族とするかは意見が二分されています」

「一方でよく聞かれるのが、『女性天皇は認められないのか』という意見です。政府の報告書はあくまでも皇族数の確保に絞っていて、皇位の安定的継承については、悠仁さままでの皇位継承をゆるがせにしてはならないということで、そこまでは踏み込んでいません」

「つまり女性天皇を認めるかどうかという議論は、今回そもそも前提にはなっていません」

■首相 養子縁組の案を「第一優先」

森デスク

「一方で、高市首相が強いこだわりを見せているのが、 2つ目の皇族の養子縁組を可能にする案です」

高市首相

「自民党としては、皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系男子を皇族とする案を第一優先として、国会における議論を主導してまいります」

森デスク

「首相は12日の自民党大会でもこのように発言し、皇族の養子縁組を可能にする案が第一優先だと表明しています」

■“養子縁組案”各党のスタンスは？

鈴江アナウンサー

「養子に迎える旧皇族の男系男子というのは、どういった方々を指しているのでしょうか？」

森デスク

「旧皇族というのは戦後、皇室から皇籍離脱した人々のことで、皇室財産を縮小するというGHQの意向を受け1947年に一般国民となった伏見宮家や久邇宮家など旧11宮家を指します。この方々には選挙権もありますし、税金を払い一般国民として生活しています」

桐谷美玲キャスター

「旧皇族の中に養子の条件を満たす人々はいるんでしょうか？」

森デスク

「国士舘大学の百地章名誉教授は5年前、政府の有識者会議で『旧宮家のうち、久邇家・賀陽家・東久邇家・竹田家には、現在20代以下の未婚の男系男子が少なくとも10名はおられると思われる』と述べています」

「この養子案については、去年の国会での意見集約では日本維新の会や国民民主党などもおおむね賛成としています。一方、立憲民主党はこの案に慎重な姿勢を示していて、共産党やれいわ新選組などは否定的な意見を表明しています」

「その主な理由としては、国民の理解は得られるのかということです」

■専門家「実現まで時間がかかる」

鈴江アナウンサー

「これまで一般国民として生活してきた方々を皇族とすることに、国民の理解が得られるのか、ということでしょうか？」

森デスク

「そうですね。戦後80年も経っているわけですしね。さらに、家柄で特別扱いするということは、憲法14条に抵触するのではないかという意見もあります。皇室制度に詳しい京都産業大学の所功名誉教授は懸念点を指摘しています」

「旧宮家の中に、果たして皇室に入りたいという意思のある方がいるのか、皇室の方に養子を迎える意思のある宮家があるのかという点です」

「養子を迎える側については、去年まだ与党だった公明党は『天皇陛下、上皇さま、秋篠宮さまの各ご夫妻は養子縁組はできないとするのが適切だ』とも主張しています」

「所名誉教授は『養子に入る側、迎える側の意見が明確になっておらず、制度として設計しても実現には時間がかかるのでは。女性の皇族方の年齢を考えても、女性皇族が結婚後も皇室に残れるようにする第1案の検討をまずは急ぐべきでは』と話しています」



森圭介アナウンサー

「皇族の皆さん方は、自分はこうしてほしいという意見をなかなか発するのが難しいお立場にいらっしゃると思います。制度を持続させることは大事だとは思いますが、この議論によって苦しい思いをされる方がいないような、そういう進め方をしてほしいです」



森デスク

「天皇制は憲法第1条にも定められている通り、私たち日本国民の総意に基づくものです。国会はこの2つの案について丁寧に議論して、国民の総意となるように迅速に集約していくことが求められています」

「また皇室の方々は公的な存在ではありますが、喜怒哀楽がある人間でもあって、それぞれの人生をお持ちであることも忘れてはいけないと思います。私たち国民一人一人が考えて、この議論を見守っていく必要があると思います」

（2026年4月15日『news every.』より）