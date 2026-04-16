4月16日、女優の小芝風花がInstagramを更新した。29歳の誕生日を迎えたことを報告した彼女だが、イメチェンした様子にも注目が集まっている。

「小芝さんはInstagramで、29歳になったことを報告。《20代ラストイヤー。今年の課題は、改めて自分と向き合うこと そして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること》と、謙虚に抱負を語っていました。小芝さんには何やら“計画”があるらしく、《実はその為に色々練っているのです。》《来年の今日、なにかあるかなぁ、出来たらいいなぁ》と匂わせました。“来年の今日”といえば、小芝さんの30歳の誕生日ですから、何かイベントを開催するのかもしれませんね」（芸能記者）

投稿には1200以上ものコメントが集まっているが、注目されたのは、彼女の近影だ。SNSには、誕生日を祝福する声とともに、「金髪似合ってる」「一瞬誰かわからなかった」とのコメントが寄せられた。

直前までは、時代劇への出演もあって黒髪の時期が長かったが、この投稿では明るい金髪に染めていたのだ。顔もすっぴん風で、白Tシャツというラフな装いで、「29」のポーズをとっている。

「脱力的な印象の写真でしたが、投稿にもあったように、公私ともに順調な様子です。来年には何が控えているのかわかりませんが、4月5日からはBS時代劇『あきない世傳 金と銀』（NHK BSプレミアム）のシーズン3が放送開始。声優を務めた映画『えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』も公開中です。2025年の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）での花魁役が大好評だったこともあり、実力派女優としての評価が高まっています。

一方、プライベートでは『週刊文春』で、俳優の小関裕太さんとの同棲が4月に報じられたばかり。報道によれば、交際はすでに5年に及んでいるといいます。これまでノースキャンダルだった小芝さんが5年ものあいだ熱愛を続けていたことに驚きの声が寄せられましたが、二人の真剣交際ぶりがうかがえる内容だったこともあり、ショックを受けたといった反応はほとんど見られませんでした」（同前）

初スキャンダルをもってしても、好感度は下がらない様子。小芝の幸せなオーラがにじみ出ているようだ。来年、30歳を迎える小芝には、いったんどんなイベントが待っているのだろうか。