元テレビ東京のアナウンサー・大橋未歩が、移住先の米ニューヨークから帰国し、バラエティ番組に出演。現地での生活事情とともに、激変したビジュアルに注目が集まっている。

「4月15日、大橋さんは『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演しました。家事が苦手だという大橋さんは、洗濯を『まったくやらない』と語り、現在、自宅に洗濯機がないことを明かしました。週2回、コインランドリーに通っているそうです。

一方で、ホームパーティを頻繁に開いているそうで、食洗機はしっかり完備しているとのことです。“やらない家事”と“やる家事”の落差が浮き彫りになっていました」（芸能担当記者）

このエピソードに質問をぶつけたのが、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也だ。

「『大橋さんはいま、ほぼアメリカなの?』と問いかけると、大橋さんは『そうですね』と即答しました。これに上田さんは『今日、わざわざ“家事をしない”という話をするために日本に来たの?』とツッコミを入れたのです。大橋さんは思わず苦笑いし、上田さんはさらに『ありがたいね。わざわざ日本に帰ってきて“私、家事しないんですよ”って』と、皮肉まじりに続けたのです」（同前）

共演していた大久保佳代子から「マイナスイメージ」と笑われる場面もあったが、こうして“出稼ぎ出演”せざるを得ない背景も透けて見える。

「大橋さんは2015年、10歳年下の元テレビ東京社員・上出遼平氏と再婚し、2023年からは夫婦でニューヨークに移住しています。2025年4月放送の『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS系）では、マンハッタンの1LDKで家賃67万円以上、生活費は月100万円超という“超高コスト生活”が明かされました。

上出氏は日本のテレビの仕事をリモートでこなしているそうですが、それでも負担は大きいはずです。大橋さんが“来日”してテレビ出演をこなすのも納得できます」（芸能プロ関係者）

2002年にテレビ東京へ入社後、愛嬌あるキャラクターで看板アナに上り詰めた大橋。グラビアにも挑戦していたが、フリー転身、そして海外移住と、キャリアは大きく様変わりした。

さらにもうひとつ、視聴者の視線を集めたのが“ビジュアルの変化”だ。

「この日、大橋さんはゆるめのウェーブヘアで登場しました。もともと丸みのある顔立ちではありましたが、フェイスラインはさらにふっくらした印象でした」（同前）

Xでも《大橋未歩アナ、進化してる》といった声が上がっているが、4月14日に更新された自身のInstagramの自撮り動画でも、自然光の影響もあってか頬骨の張りが際立ち、“年齢を隠さないナチュラルな顔立ち”がより強調されていた。

2023年4月に放送された『マツコ会議』（日本テレビ系）では「もっと平穏無事に生きていく予定だった」と語っていた大橋。ニューヨークと日本を行き来するなかで、たくましさを手に入れたようだ。