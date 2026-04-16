小芝風花、29歳の誕生日を報告 明るい髪色にファンびっくり「めっちゃ可愛い」
女優の小芝風花が16日、自身のインスタグラムを更新。29歳の誕生日を迎えたことを報告し、ファンから祝福の声が寄せられている。
【写真】小芝風花、妹を“顔出し”公開 「可愛すぎませんか」「美人姉妹すぎる」
小芝は「29歳になりました」と報告し、「20代ラストイヤー。今年の課題は、改めて自分と向き合うこと そして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること」と思いをつづった。さらに「実はその為に色々練っているのです。ふふふ。来年の今日、なにかあるかなぁ、出来たらいいなぁ」と、今後への含みも持たせている。
投稿では、これまでよりも明るい髪色にイメージチェンジした姿も披露している。
ファンからは「29歳おめでとうございます！！」「素敵な1年になりますように」といった祝福のコメントのほか、「髪明るくなってる」「髪色変わりましたね！ドラマですか？」「髪色めっちゃ可愛い」といった声が寄せられている。
引用：「小芝風花」インスタグラム（＠fuka_koshiba_official）
【写真】小芝風花、妹を“顔出し”公開 「可愛すぎませんか」「美人姉妹すぎる」
小芝は「29歳になりました」と報告し、「20代ラストイヤー。今年の課題は、改めて自分と向き合うこと そして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること」と思いをつづった。さらに「実はその為に色々練っているのです。ふふふ。来年の今日、なにかあるかなぁ、出来たらいいなぁ」と、今後への含みも持たせている。
ファンからは「29歳おめでとうございます！！」「素敵な1年になりますように」といった祝福のコメントのほか、「髪明るくなってる」「髪色変わりましたね！ドラマですか？」「髪色めっちゃ可愛い」といった声が寄せられている。
引用：「小芝風花」インスタグラム（＠fuka_koshiba_official）