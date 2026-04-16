◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝４月１６日

アスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）を管理する福永調教師は開業３年目で、初のクラシック参戦となる。現役時代にＧ１・３４勝を誇る名手が２０年コントレイル、２２年ジオグリフで２度制した皐月賞。騎手＆調教師での勝利となれば保田隆芳氏以来２人目の快挙達成となる（兼任を除く）。「入厩してやはり目標はクラシック。成長途上で使う難しさもありますが、出走させられることは光栄です」と目を輝かせた。

決まった馬番は３枠５番。０６年のメイショウサムソン以来、勝ち星から遠ざかっている。「ジョッキーに任せるだけ。『枠はどこでもいい』と言っていた」とトレーナー。積み重ねてきたキャリアはメンバー最多の７戦。「いろいろなレースをしているから不確定要素が少ないのはジョッキーとしては、強みになると思う」と岩田康誠騎手の思いを代弁した。

「先週にしっかりやったことで、今週に向けて良くなっている。非常に順調に来られたと思います」と仕上がりに手応えをにじませた。前走のスプリングＳは２着に終わったが、好位から運んでいた以前とは違い、中団後方から差し脚を伸ばし、レースぶりがさらに幅が出た。「負けはしたけど、いい内容だった」とうなずいたトレーナー。「まずは無事に競馬に送り出すだけです」と締めくくった。