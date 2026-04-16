元神奈川県警捜査一課長の鳴海達之氏が16日、日本テレビ系「news every.」（月〜金曜後3・50）に生出演し、京都府南丹市で行方不明だった当時小学5年生の安達結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いで、父親の会社員・安達優季容疑者（37）が逮捕された事件で、今後の捜査についての見解を語った。

同容疑者の逮捕容疑は、3月23日朝ごろから4月13日午後4時45分ごろまでの間、結希さんの遺体を南丹市内に隠した後、発見現場となった同市園部町の山林に遺棄した疑い。「私のやったことに間違いありません」と容疑を認め、捜査関係者によると殺害への関与を認める供述もしている。

また警察によると、同容疑者は取り調べの中で、共犯者がいるとの供述をしていない。これについて鳴海氏は「被疑者が言っていることですから、警察がそれを真に受けて、いないんだと結論を出すことはない」と解説。さまざまな可能性を考えながらの捜査になるとし、「かえって、共犯がいるんだろうという見方で捜査を進めていますから。そのへんはかく乱とかありますけど、そういうこと（に惑わされること）は一切ありません。警察は自分のペースで進めていくだけですから」と断じた。

鳴海氏自身の見立ても問われた。「あるともないとも言えない。捜査情報がどの程度、たまっているかか分からないので、捜査側で判断してもらえれば」と、慎重に答えた。