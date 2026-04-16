佐世保市出身の横尾 初喜監督の最新作、映画「いろは」の完成披露試写会が、佐世保市で行われました。

佐世保市で15日に行われた、映画「いろは」の試写会。

佐世保市出身の横尾 初喜監督がメガホンをとった最新作で、長崎を舞台に姉妹2人の旅路を描いたロードムービーです。

将来が不透明で自分のことが嫌いな女性が、姉との長崎の旅を通して、自身を受け入れていく姿を描く映画「いろは」。

（横尾 初喜 監督）

「スタッフ皆さん、長崎在住。皆さんと撮るとあたたかい時間が流れているというのが、映画の中に収まっている気がする。テーマとしては自己肯定感などあるが、あたたかさを感じていただけたら一番嬉しい」

横尾監督がオール長崎ロケの映画を手がけたのは、今回で3作目。

地元の人材をオーディションで採用し、作品を世界へ届ける「長崎 MOVIE PROJECT」として製作しました。

（横尾 初喜 監督）

「“長崎をつなげてみたい” という思いを込めた作品でもあるので、5月8日から公開になる。皆さんぜひ、応援のほどよろしくお願いします」

試写会では、県民キャストも一緒に完成作品を鑑賞しました。

（橋本 航さん）

「こんな素敵な作品にちょっとでも参加できたことは、すごく嬉しいなという思いでいっぱい」

（明石 純美玲さん）

「私もきょうだいがいるので、二人の気持ちとかを見ながら涙してしまった。(この映画で)長崎が盛り上がればいいなと思う」

映画「いろは」は、県内では来月8日から。

全国では22日から順次、公開されるということです。