日経平均株価が16日、およそ1か月半ぶりに最高値を更新し、大台の6万円に迫りました。

アメリカ・イランの戦闘終結に向けた期待感から1400円近い上げ幅となりましたが、石川県内の経済には、今後、どのような影響が見込まれるのでしょうか。

証券会社

「こちらはきのうに比べて3%くらいの上昇になっている」「明日もこういう状況は続くかなと」

金沢市の今村証券でも、さらなる上昇を期待した買い注文が相次ぎました。株高の背景にあるのは、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進むという期待感です。

今村証券・長船佑己課長「戦争が起こると、過去の経験則では大体1か月ぐらいすると、株価が反転してくるっていうのが、大半ですので、過去の経験則通りというような流れかなと」「中長期的には持続的な株高っていうのはついていくと思います」

鮮魚店「駆け込み需要でトレーや袋も価格上昇が見込まれる」

一方、金沢市民の台所・近江町市場。平日にもかかわらず、多くの買い物客の姿でにぎわっていました。

ただ、こちらの鮮魚店では、今後の懸念もあるといいます。

大口水産・荒木優専務「新幹線開業以来ずっと上り調子で来てるので。景気はバンバンよくなっているのかなと思いながらも、我々とすればこれからですかね、6月以降、資材がどうなっていくのか」

こちらの店舗では、イラン情勢などの影響で、営業に欠かせないトレーや袋の仕入れ値の上昇が見込まれているといいます。さらに…

大口水産・荒木優専務「（値上げ前に）いま駆け込みで、用意しようと思っても、すでに在庫がないという状況」

原材料高騰に対応できるかが明暗を分ける

今村証券の長船課長は、こうした状況に対応できるかが、今後の県内企業の明暗を分けると分析します。

今村証券・長船佑己課長「原材料高騰、あとはなかなか物が入ってこないっていう状況は、今後もすごいペースで進むと思いますので、そういう流れについていけるところそうでないところっていうのは結構はっきり分かれてくる」

世界情勢の落ち着きに株式市場の期待感が高まる一方で、県内経済への影響はまだしばらく続きそうです。