「ホンモノだったら引くわ」人気芸人、全身入れ墨のいかつい姿を披露？ 「九条の大罪のムロツヨシ」
「ホンモノだったら引くわ」人気芸人、全身入れ墨のいかつい姿を披露？ 「九条の大罪のムロツヨシ」
お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんは4月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。全身入れ墨姿で高層ホテルから街を見下ろす“あるある”ショット？を公開しました。
【写真】人気芸人、全身入れ墨ショット披露
「実写版神田強見たい」良ちゃんは「反〇あるある 全裸で街を見下ろしがち」とつづり、1枚の写真を投稿。高層階の大きな窓の前に仁王立ちし、眼下に広がる都市の景色を全裸で見下ろす良ちゃんの後ろ姿が写っています。背中からお尻にかけてびっしりと入った迫力ある入れ墨が印象的な1枚です。
コメントでは「AI？ホンモノだったら引くわ〜」「後ろから見ると実写版神田強見たい」「刺青はAIか何かですよね マジかと思われてませんか」「錯覚ですがビルにそのまま映っていたらおもしろい」「ハッハッハッ下僕共めが！って言ってそう」「九条の大罪のムロツヨシ」などの声が寄せられています。
「ホーチミン編」13日にも“あるある”を投稿した良ちゃん。「ホーチミン編 熱々のフォーが来てもずっと電話している」とつづり、1枚の写真を公開しました。フォーを前に、サングラス姿で電話する姿が写っています。気になった人はぜひチェックしてみてください。(文:五六七 八千代)
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