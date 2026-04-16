東京駅の新幹線ホームを、大泣きしながら歩く幼い女の子。

もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち

家族とはぐれてしまい、不安でいっぱい。

そんな時、彼女の手を取ったのは......。

埼玉県在住の30代（投稿時）女性・Kさんの思い出。

＜Kさんからのおたより＞

私が7〜8歳の時、夏休みに家族四人で埼玉県から、父の実家がある九州に帰省する道中のことです。

私はお気に入りのドレスを着て、ウキウキしていました。

そして、東京駅で新幹線待ちをしている途中で飽きてしまい、ウロウロして家族とはぐれてしまって......。

新幹線ホームで大泣きしながら

「このままじゃ、置いてきぼり」とパニックになった私は、ホームを大泣きしながら右往左往していました。

乗客の方は私があまりにも泣いているので引きぎみです。

しかしそんな時に、40代ぐらいの女性が優しく手を繋いで、「大丈夫だよ」と語りかけて下さいました。

その後すぐ、母が駆けつけてくれて、無事に大分へ行くことができました。

助けくださった女性の方がもしご覧になっていたら、お礼を伝えたいです。

あの時は、お礼も言えず申し訳ありません。

パニックの私に声をかけてくださり、本当にありがとうございました。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

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（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）