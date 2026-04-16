CANDY TUNE村川緋杏、地元でのすっぴん＆パーカーのオフ姿に反響「ギャル感たまらない」「大人っぽい」
【モデルプレス＝2026/04/16】7人組アイドル・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の村川緋杏が4月15日、自身のInstagramを更新。すっぴん姿を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】元HKT「可愛さに驚く」衝撃のすっぴん姿
村川は「福岡帰省」「朝からすっぴんで家族と福岡を1日回った日の夜」とつづり、キャミソールにパーカーを合わせたコーディネートですっぴん姿を公開。透明感のある素肌が際立っている。
また「幸せが溢れすぎて溺れそうだったな 今は東京で頑張らないと」とも記している。
この投稿にファンからは「すっぴんレベチすぎる」「ギャル感たまらない」「カッコ良すぎる」「可愛さに驚く」「すっぴんの方が大人っぽい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元HKT「可愛さに驚く」衝撃のすっぴん姿
◆村川緋杏、すっぴん地元ショット公開
村川は「福岡帰省」「朝からすっぴんで家族と福岡を1日回った日の夜」とつづり、キャミソールにパーカーを合わせたコーディネートですっぴん姿を公開。透明感のある素肌が際立っている。
また「幸せが溢れすぎて溺れそうだったな 今は東京で頑張らないと」とも記している。
◆村川緋杏のすっぴんショットが話題
この投稿にファンからは「すっぴんレベチすぎる」「ギャル感たまらない」「カッコ良すぎる」「可愛さに驚く」「すっぴんの方が大人っぽい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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