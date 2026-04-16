比嘉愛未「最高な焼き加減」のステーキ公開「圧巻の断面」「お店レベル」と反響
【モデルプレス＝2026/04/16】女優の比嘉愛未が4月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。自身で調理したステーキを公開した。
【写真】39歳朝ドラ女優が焼いた「圧巻の断面」と話題の肉
比嘉は「今日は次回作の打ち合わせ。わくわくが止まらず ステーキ焼いてみた」と報告し、器に盛り付けられたステーキ料理の写真を投稿。肉の表面はこんがりと焼き色がつき、中はピンク色でジューシーに仕上がったステーキに、オリーブの実やマスタード、ステーキソースなどを添えた1品を披露し、「我ながら最高な焼き加減に さらにご機嫌なのでした」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「お店レベル」「圧巻の断面」「盛り付けもセンス良い」「絶対美味しい」「こんな風に焼いてみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】39歳朝ドラ女優が焼いた「圧巻の断面」と話題の肉
◆比嘉愛未「最高な焼き加減」のステーキ披露
比嘉は「今日は次回作の打ち合わせ。わくわくが止まらず ステーキ焼いてみた」と報告し、器に盛り付けられたステーキ料理の写真を投稿。肉の表面はこんがりと焼き色がつき、中はピンク色でジューシーに仕上がったステーキに、オリーブの実やマスタード、ステーキソースなどを添えた1品を披露し、「我ながら最高な焼き加減に さらにご機嫌なのでした」とつづっている。
◆比嘉愛未の投稿に「圧巻の断面」の声
この投稿に、ファンからは「お店レベル」「圧巻の断面」「盛り付けもセンス良い」「絶対美味しい」「こんな風に焼いてみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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