◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬所・芝２０００メートル）追い切り＝４月１６日、美浦トレセン

上原佑紀厩舎が送り出す３頭が、豪華な併せ馬を行った。京成杯勝ち馬のグリーンエナジー（牡３歳、父スワーヴリチャード）を先頭に、１馬身後ろをライヒスアドラー（牡３歳、父シスキン）、さらに３馬身後ろからフォルテアンジェロ（牡３歳、父フィエールマン）が追走する形。３頭とも馬なりで余力十分の動きを見せ、一番外のグリーンエナジーが半馬身の遅れ、２頭が併入でフィニッシュした。

フォルテアンジェロは荻野極騎手が騎乗し、６ハロン８４秒０―１１秒４をマークした。ジョッキーとは初コンビとなるが、追い切りには４週連続で騎乗し、中間も毎日のようにまたがって、コンタクトを執っている。トレーナーは「馬のことは熟知してきている」と信頼を寄せる。ホープフルＳ（２着）でコースは経験済み。「操縦性の高さや乗りやすさが武器なので、器用なこの馬にはプラス」と中山適性を最も感じている。３頭で唯一今年初戦のレースとなるが、状態、舞台ともに不安はない。

ライヒスアドラーは、デビュー以来コンビを組む佐々木大輔騎手を背に、６ハロン８４秒６―１１秒６を計測。３頭で最も短い間隔での出走となるが、コンディションは万全だ。「折り合いに課題があるので、３頭併せの真ん中でタイトな形に」と意図を説明し、「（佐々木）騎手が前走よりも状態が上がっていると感触を持ってくれたのでよかったです」と手応えをつかんだ。それぞれが思惑通りの調整過程を踏んでいる。“三本の矢”すべてにチャンスがある。