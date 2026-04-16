【アルティメットルミナスプレミアム 仮面ライダー】 販売期間：4月17日11時～5月25日23時59分 8月下旬ごろ 発送予定 価格：1回1,000円

バンダイは、ガシャポン「アルティメットルミナスプレミアム 仮面ライダー」を8月下旬ごろに発売する。4月17日11時よりガシャポンオンラインにて予約を開始する予定で、価格は1回1,000円。

本製品は、生誕55周年を迎える特撮「仮面ライダー」より、「仮面ライダー旧1号」「仮面ライダー旧2号」「ショッカー戦闘員」たちを、ハイクオリティな造形・彩色と独自の発光ギミックが特徴のフィギュアブランド「アルティメットルミナス」で商品化したもの。

全高約12cmの存在感のあるボリュームに造形の拘りと発光機構を凝縮。「仮面ライダー旧1号」「仮面ライダー旧2号」には専用の発光ユニットが付属し、劇中で印象深い複眼の発光状態を自由に再現できる。

ショッカー戦闘員はグローブ部分に回転軸を搭載し、手首可動が可能な仕様のため、複数体集めることで迫力の戦闘シーンを再現できる。なお、ショッカー戦闘員は発光しない。

「アルティメットルミナスプレミアム 仮面ライダー」

種類：全5種 サイズ：約120mm ～ 約140mm 素材：PVC、ABS、MABS

仮面ライダー旧1号 ルミナスユニット付

仮面ライダー旧2号 ルミナスユニット付

ショッカー戦闘員A

ショッカー戦闘員B

ショッカー戦闘員C

(C)石森プロ・東映