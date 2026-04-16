◇MLB ドジャース 8-2 メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)

先発・大谷翔平選手が5年ぶりの投手専念で、6回1失点10奪三振と今季2勝目を挙げました。

不働の「1番・指名打者」としてスタメン出場を続けてきた大谷選手。これまで先発投手として登板する際には“二刀流”での起用が主でしたが、この日は打席に立つことはありませんでした。

大谷選手は自身の起用方針について、「少し驚きはしました。ただ、チームとしても良い戦略ではないかと思いました」とコメント。「イニングの間が少し長く感じるので変な感じはしましたが、それでもしっかりと集中できていたので良かったと思います。いつもより打者に対する対策を立てる時間は多かったので、有意義な時間が多かったと感じています」と慣れない“投手専念”にも順応した様子でした。

打線は大谷選手に代わって、指名打者に起用されたラッシング選手が、終盤の満塁弾を含む4打数2安打4打点の大活躍。大谷選手は、「皆さんも見た通り、チームにはもう一人素晴らしいDHがいるので、彼に任せたいなと思っています」と全幅の信頼を寄せました。