ビッグボーイ『スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル』など発売

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　ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」（運営：ビッグボーイジャパン）は、看板メニュー“大俵ハンバーグ”の新たな食べ方を提案する『スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル』などの販売を開始した。

【画像】『スモークBBQ大俵ハンバーグ』『スモークBBQ手ごねハンバーグ』など

　『スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル』は、ビッグボーイの看板メニューである大俵ハンバーグや、燻製ベーコン、ポークソーセージを、BBQソースと野菜を組み合わせたスモーキーでコクのあるソースで楽しむ新メニュー。

　期間限定の「スモークBBQソース」は、自分で仕上げるオリジナルのソースとなる。すり鉢に入ったダイスカットの玉ねぎ・ピクルス・トマトを擦り、野菜の爽やかな香りを堪能。そこに、トマトベースのスパイシーなBBQソースを加えると、ジューシーな大俵ハンバーグなどと相性抜群なソースが完成する。野菜を擦る回数やBBQソースの量を調整して、好みの食感や味わいにすることができる。

　「野菜の甘みと酸味が際立ち、スモーキーな香りとスパイスの風味が食欲をそそるソースで、ジューシーな“大俵ハンバーグ”はもちろん、香り高い“燻製ベーコン”やパリッとした食感の“ポークソーセージ”をさっぱりとお召し上がりください」と呼びかける。

　このほか、大俵ハンバーグを「スモークBBQソース」でシンプルに味わう『スモークBBQ大俵ハンバーグ』をはじめ、ふっくらジューシーな手ごねハンバーグと組み合わせた『スモークBBQ手ごねハンバーグ（150g）』や、『スモークBBQグリルチキン（200g）』も用意する。

■スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル
150g：1590円（税込1749円）
200g：1750円（税込1925円）
250g：1950円（税込2145円）

■スモークBBQ大俵ハンバーグ
150g：1190円（税込1309円）
200g：1350円（税込1485円）
250g：1550円（税込1705円）

■スモークBBQ手ごねハンバーグ（150g）
950円（税込1045円）

■スモークBBQグリルチキン（200g）
990円（税込1089円）

■単品 スモークBBQソース
220円（税込242円）