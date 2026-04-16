ビッグボーイ「大俵ハンバーグ」の新たな食べ方を提案 自分で仕上げるソース登場…好みの食感や味わいに【新メニュー概要】
ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」（運営：ビッグボーイジャパン）は、看板メニュー“大俵ハンバーグ”の新たな食べ方を提案する『スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル』などの販売を開始した。
【画像】『スモークBBQ大俵ハンバーグ』『スモークBBQ手ごねハンバーグ』など
『スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル』は、ビッグボーイの看板メニューである大俵ハンバーグや、燻製ベーコン、ポークソーセージを、BBQソースと野菜を組み合わせたスモーキーでコクのあるソースで楽しむ新メニュー。
期間限定の「スモークBBQソース」は、自分で仕上げるオリジナルのソースとなる。すり鉢に入ったダイスカットの玉ねぎ・ピクルス・トマトを擦り、野菜の爽やかな香りを堪能。そこに、トマトベースのスパイシーなBBQソースを加えると、ジューシーな大俵ハンバーグなどと相性抜群なソースが完成する。野菜を擦る回数やBBQソースの量を調整して、好みの食感や味わいにすることができる。
「野菜の甘みと酸味が際立ち、スモーキーな香りとスパイスの風味が食欲をそそるソースで、ジューシーな“大俵ハンバーグ”はもちろん、香り高い“燻製ベーコン”やパリッとした食感の“ポークソーセージ”をさっぱりとお召し上がりください」と呼びかける。
このほか、大俵ハンバーグを「スモークBBQソース」でシンプルに味わう『スモークBBQ大俵ハンバーグ』をはじめ、ふっくらジューシーな手ごねハンバーグと組み合わせた『スモークBBQ手ごねハンバーグ（150g）』や、『スモークBBQグリルチキン（200g）』も用意する。
■スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル
150g：1590円（税込1749円）
200g：1750円（税込1925円）
250g：1950円（税込2145円）
■スモークBBQ大俵ハンバーグ
150g：1190円（税込1309円）
200g：1350円（税込1485円）
250g：1550円（税込1705円）
■スモークBBQ手ごねハンバーグ（150g）
950円（税込1045円）
■スモークBBQグリルチキン（200g）
990円（税込1089円）
■単品 スモークBBQソース
220円（税込242円）
【画像】『スモークBBQ大俵ハンバーグ』『スモークBBQ手ごねハンバーグ』など
『スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル』は、ビッグボーイの看板メニューである大俵ハンバーグや、燻製ベーコン、ポークソーセージを、BBQソースと野菜を組み合わせたスモーキーでコクのあるソースで楽しむ新メニュー。
「野菜の甘みと酸味が際立ち、スモーキーな香りとスパイスの風味が食欲をそそるソースで、ジューシーな“大俵ハンバーグ”はもちろん、香り高い“燻製ベーコン”やパリッとした食感の“ポークソーセージ”をさっぱりとお召し上がりください」と呼びかける。
このほか、大俵ハンバーグを「スモークBBQソース」でシンプルに味わう『スモークBBQ大俵ハンバーグ』をはじめ、ふっくらジューシーな手ごねハンバーグと組み合わせた『スモークBBQ手ごねハンバーグ（150g）』や、『スモークBBQグリルチキン（200g）』も用意する。
■スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル
150g：1590円（税込1749円）
200g：1750円（税込1925円）
250g：1950円（税込2145円）
■スモークBBQ大俵ハンバーグ
150g：1190円（税込1309円）
200g：1350円（税込1485円）
250g：1550円（税込1705円）
■スモークBBQ手ごねハンバーグ（150g）
950円（税込1045円）
■スモークBBQグリルチキン（200g）
990円（税込1089円）
■単品 スモークBBQソース
220円（税込242円）