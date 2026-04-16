中川翔子、目開けたまま眠る息子の姿公開「起きてるのかと思った」「想像以上に開いてる」の声
【モデルプレス＝2026/04/16】歌手でタレントの中川翔子が4月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子の寝顔を公開した。
【写真】双子出産の40歳美人歌手「これで寝てます」衝撃的な子どもの寝顔
中川は「これで寝てます」と記し、息子の寝顔ショットを投稿。お腹にタオルケットをかけ、目を開けたままの状態で寝る姿が収められている。また「本当に穏やか ニコニコ お兄ちゃん」と添え、ハート柄のロンパースに身を包んだ息子の写真を公開。プレイマットの上に横になり、優しい表情でカメラを見つめる姿を披露している。
さらに「まだそれぞれで遊ぶよ」と双子の息子が思い思いに遊びを楽しむ様子の写真も載せ、「いつ双子で遊び出すかなあ」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「想像以上に開いてる」「可愛くてずっと見てられる」「起きてるのかと思った」「平和な時間にほっこり」「すくすく成長してるのが伝わる」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の40歳美人歌手「これで寝てます」衝撃的な子どもの寝顔
◆中川翔子、息子の寝顔ショット披露
中川は「これで寝てます」と記し、息子の寝顔ショットを投稿。お腹にタオルケットをかけ、目を開けたままの状態で寝る姿が収められている。また「本当に穏やか ニコニコ お兄ちゃん」と添え、ハート柄のロンパースに身を包んだ息子の写真を公開。プレイマットの上に横になり、優しい表情でカメラを見つめる姿を披露している。
◆中川翔子の投稿に「想像以上に開いてる」の声
この投稿に、ファンからは「想像以上に開いてる」「可愛くてずっと見てられる」「起きてるのかと思った」「平和な時間にほっこり」「すくすく成長してるのが伝わる」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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