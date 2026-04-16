“素顔非公開”tuki.「2キロ太りました」美脚のぞく韓国満喫ショット公開「スタイル良すぎて驚き」「絵になる」の声
【モデルプレス＝2026/04/16】女性覆面シンガーソングライターのtuki.（ツキ）が4月16日、自身のInstagramを更新。韓国でのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】現役JKの覆面シンガー「色白で美しい」と話題の姿
tuki.は「韓国オフ満喫してきた」とつづり、韓国での写真を複数枚投稿。「ちなみに2キロ太りました」と続けて、引き締まった脚が際立つミニスカートに黒いジャケット姿で街中を歩く後ろ姿や食事ショットを公開している。
この投稿には「色白で美しい」「絵になる後ろ姿」「スタイル良すぎて驚き」「韓国楽しそう」「自然体で可愛い」などの反響が寄せられている。
tuki.は、高校3年生の17歳。素顔や本名などは非公開で活動しており、2023年7月にオリジナル曲として投稿した、後の「晩餐歌」が瞬く間に話題となった。当時はタイトルも出さずに公開されたが、9月に正式に「晩餐歌」を配信リリース。Billboard Japan Hot 100で初の総合首位を獲得や、2024年7月には同チャートでソロアーティスト史上最年少でストリーミング累計再生回数が3億回を突破するなど快挙を成し遂げた。また、2024年12月には「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場を果たし、大きな話題を呼んだ。（modelpress編集部）
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【写真】現役JKの覆面シンガー「色白で美しい」と話題の姿
◆tuki.、韓国満喫のオフショット公開
tuki.は「韓国オフ満喫してきた」とつづり、韓国での写真を複数枚投稿。「ちなみに2キロ太りました」と続けて、引き締まった脚が際立つミニスカートに黒いジャケット姿で街中を歩く後ろ姿や食事ショットを公開している。
◆tuki.の投稿に反響
この投稿には「色白で美しい」「絵になる後ろ姿」「スタイル良すぎて驚き」「韓国楽しそう」「自然体で可愛い」などの反響が寄せられている。
tuki.は、高校3年生の17歳。素顔や本名などは非公開で活動しており、2023年7月にオリジナル曲として投稿した、後の「晩餐歌」が瞬く間に話題となった。当時はタイトルも出さずに公開されたが、9月に正式に「晩餐歌」を配信リリース。Billboard Japan Hot 100で初の総合首位を獲得や、2024年7月には同チャートでソロアーティスト史上最年少でストリーミング累計再生回数が3億回を突破するなど快挙を成し遂げた。また、2024年12月には「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場を果たし、大きな話題を呼んだ。（modelpress編集部）
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