新潟市の中心部にある商業施設のパン店で、16日朝、女性店員が男に切り付けられたと通報がありました。警察は店の近くで「パン切り包丁」を持っていた男を現行犯逮捕し、関連を調べています。

■「切り付けられた女性がいる」と110番通報

16日朝、新潟市内の繁華街に響いたのは助けを求める声でした。

「なにやってるのかと思ったら、『強盗です、助けてください』って」

多くの買い物客などで賑わう街の中心部で一体なにが…。現場となったのは、新潟市にある「万代シテイバスセンタービル」です。

飲食店など多くの店が立ち並ぶ県内最大級のバスターミナルで、ターミナル内のそば店が提供する“黄色いカレー”を求め、県外からも人が訪れる人気のスポットです。

そんな街の中心地で、いつもの1日が始まるはずだった午前9時過ぎ、「包丁を持った男に切り付けられた女性がいる」と110番通報がありました。警察によりますと、切り付けられたのは20代の女性です。

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事件が起きたパン店の店長は、当時の様子について。

被害者が働く店の店長

「私は事件が発生したときには店内にいなかったんですけど、オープン直後に入ってきた男性が、店内の刃物をとってスタッフに向けてきたと聞いている」

店長によりますと、被害者の女性はこの店のスタッフで開店後、1人で作業していたといいます。そこに男が現れ、調理スペースにあったパン切り包丁を手にとり、女性は取り返すため包丁をつかんだ際、左手付近や首にケガをしたということです。

女性は救急搬送されたものの意識はあり、命に別条はないということです。

被害者が働く店の店長

「スタッフの（刃物を）取り返そうとした勇気とか、ケガしてまでというところが本当に胸が痛くて」

■「脅してカネをとろうと…」強盗致傷の疑いも視野に捜査

警察が現場近くで現行犯逮捕したのは、袖山修容疑者（77）。袖山容疑者は、正当な理由がないのに刃渡りおよそ30.5センチのパン切り包丁1本を携帯していた銃刀法違反の疑いが持たれています。

警察の調べに対し袖山容疑者は、「お金がないから店の人を脅してカネをとろうと思って包丁を持っていた」と、容疑を認めているということです。

警察は、袖山容疑者がパン店での事件にも関わっているとみて、強盗致傷の疑いも視野に捜査を進めています。