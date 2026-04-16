教員グループが児童の盗撮画像を共有していた事件で、グループを開設した男に実刑判決が言い渡されました。

【写真を見る】“盗撮画像共有” チャットグループ開設者の元小学校教諭(42)に懲役2年6か月の実刑判決 被害に遭った児童や生徒は全国でのべ75人以上に

16日午前10時から行われた判決公判。

（脇田亜彩香記者）

「傍聴券を求めて、裁判所前には長い列ができています」

名古屋市の元小学校教諭でグループを開設した和田勇二（旧姓 森山勇二）被告42歳が、淡々とした様子で出廷しました。





“教員グループチャット” きっかけは6年前のSNS投稿

起訴状などによりますと、和田被告は2024年から2025年にかけ、9歳の女子児童の下着をカメラで盗撮し、教員グループのチャットに画像を共有したほか、女子児童のリコーダーや赤白帽を自宅に持ち帰り、体液をつけた罪などに問われています。

教員グループチャットの開設のきっかけは6年前、和田被告のSNSへの投稿でした。



（和田被告）

「小学生 ただいるだけで 美しい」



“ロリ川柳”と名付けた投稿を繰り返すうちに、同じ性的嗜好を持つ全国の教員たちと次々に繋がったのです。グループ名は、“変態ロリコンティーチャー”の頭文字をとって「HLT」と称していました。その後、教員グループは児童の盗撮を繰り返し、グループに共有。その後、児童の持ち物や給食に体液をつけるなど行為はエスカレートしていきました。

懲役2年6か月の実刑判決

これまでの裁判で検察側は、和田被告が「信用できる」と判断した教員を、秘匿性の高いアプリに誘い入れたなどと指摘し、懲役4年を求刑。一方の弁護側は執行猶予を求めていました。

そして16日…



（名古屋地裁 西脇真由子裁判官）

「主文、被告人を懲役2年6か月に処する」



名古屋地裁の西脇真由子裁判官は「児童の心身を保護する立場を悪用し、盗撮にとどまらず画像を共有し、悪用される可能性がある危険な状態を作り出したことは卑劣」などとして、和田被告に懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。

被害に遭った児童や生徒 全国でのべ75人以上に

事件が明るみになってから、約10か月。これまでに、グループの7人のうち2人に対し執行猶予付きの判決が、1人に実刑判決が言い渡されていて、和田被告で２人目です。警察によりますと、被害に遭った児童や生徒は、全国でのべ75人以上にのぼります。

名古屋市では、サーモグラフィカメラを活用した「隠しカメラ探査機」を導入したほか、校内の防犯カメラの設置を検討するなど対策が始まっていますが、保護者からは…



（保護者）

「私用のスマートフォンは教室に持ち込まないとか、ルールがある程度決まっていると、怪しいのではないかと周りが言いやすいのでは」

「愛情を注ぐのと犯罪行為の境目をどう対策するのかは、学校の中でガイドラインを作り、順守していない人は学校にいられないという制限を設ける」

校内の防犯対策に専門家は…

教育政策の専門家は、防犯カメラの設置は手段の一つに過ぎないと話します。



（愛知工業大学 川口洋誉教授）

「監視カメラを設置すれば、すべて解決するわけではない。死角は必ずできるし、死角をなくすために監視カメラを増やしていけば、子どもたちの生活が全部撮られることになってしまう」



また、教員採用試験で性的嗜好を調べるのはプライバシーにかかわり実質的に不可能とした上で、学校現場を複数の目で見ることが重要だと指摘します。



（川口教授）

「子どもと距離感が近い、接触が多いなどを、先生同士で気付いて指摘し合うことも大事」