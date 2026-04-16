これからの気象情報です。

17日(金)日中は、気温が急上昇しそうです。



◆警報・注意報

現在、上・中越の山沿いに融雪注意報やナダレ注意報の出ているところがあります。



◆4月17日(金)の天気

・上越地方

朝から日差しがたっぷり届くでしょう。

最高気温は21℃前後の予想で、日中は薄着で過ごせるくらいになりそうです。



・中越地方

昼ごろまでは、おおむね晴れるでしょう。

内陸や山沿いほど気温が上がり、所々で夏日になりそうです。

夕方以降は雲が広がりますが、天気のくずれはないでしょう。



・長岡市と三条市周辺

朝から青空が広がるでしょう。

最高気温は24℃前後の予想で、今日より10℃くらい高くなるところがありそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

穏やかな晴れの天気になるでしょう。

空気が乾燥しますので、火の取り扱いに注意ください。

昼間の気温は23℃前後の予想です。



・下越：村上市から聖籠町

日中は、おおむね晴れる見込みです。

日差しもあって、グングン気温が上るでしょう。

夕方以降は雲が広がりますが、傘の出番はなさそうです。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波の高さは、上越と佐渡ではじめ1mの予想です。



◆週間予報

向こう一週間は晴れ間の出る日が多く、日中は過ごしやすい気温になるでしょう。

20日(月)は夏日になるところもありそうです。

ただ、気圧の谷が通過するため、21日(火)は所々で雨が降るでしょう。



17日(金)日中は汗ばむくらいになりそうです。服装選びにご注意ください。