ゴールデンウィークまで2週間となるなか、気になるのは高速道路の渋滞です。県内ではいつごろ発生するのか、予測のスペシャリスト『渋滞予報士』に話を聞きました。



新潟市にあるNEXCO東日本新潟支社道路管制センター。24時間体制で県内の高速道路で事故や渋滞などが起きていないか確認しています。気になるのは『今年のGWの渋滞情報』です。解説するのは渋滞予報士の田邊臣人さんです。



■渋滞予報士 田邊臣人さん

「今年のGWは曜日が日曜日になりますので、日曜日のサンデーと3日の数字の3をかけまして、“サン”デーの渋滞に注意という感じでお知らせをしております。」



今年は5月3日(日)午前10時をピークに、北陸道上り線・中之島見附IC付近で最大5kmほどの渋滞が予測されています。



■渋滞予報士 田邊臣人さん

「適切な車間距離を確保することとむやみな車線変更を控えることによって、渋滞を上手に回避していただければと思います。」



また、インターチェンジで合流する際は、加速車線で十分に速度を上げてほしいと呼びかけています。