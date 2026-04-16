16日(木)はだんだん晴れ間が広がりましたが、空気はヒンヤリしました。新潟市中央区の気温の推移をみてみると、ほとんど横一本で朝からあまり気温が上がりませんでした。そのほかの各地の最高気温は、長岡市で15.4℃、三条市で14.1℃を観測するなど、昨日から気温が急降下して10℃くらい低くなったところがありました。



さて、17日(金)の県内はカラッとした陽気になりそうです。



◆17日(金)午前9時の予想天気図

本州付近は、三陸沖に中心を持つ高気圧に覆われる見込みです。一方、午後は高気圧の中心が東に移動して気圧の谷が近付いてくるでしょう。このため、県内は昼ごろまではよく晴れる見込みです。午後は次第に雲が増えてきますが、天気のくずれはないでしょう。



そして、17日(金)は気温が急上昇しそうです。



◆17日(金)の予想最高気温

22℃前後まで上がるところが多いでしょう。今日と比べて7℃くらい高くなり日中は各地汗ばむ陽気。薄着で過ごせるくらいになりそうです。



ただ、この気温の乱高下は一旦17日(金)までになりそうです。



◆週間予報

向こう一週間、最高気温は平年より高く20℃くらいの日が続くでしょう。雨が降る日でも比較的暖かくなりそうです。来週20日(月)は一時的にグンと気温が上がりますが、気温が急降下することはなさそうです。



ここ数日気温の変化が大きく服装選びとか体調を整えるのも少し大変だったので、17日(金)以降はようやくホッとできそうです。