アイドルグループ「Travis Japan」の川島如恵留（31）が16日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演し、現在25個以上所有している資格がさらに増える可能性について語った。

2017年に青学大を卒業し、今年2月には全人口のうち上位2％のIQ（知能指数）の持ち主が入会できるという国際グループ「MENSA」の会員となった川島。

番組では「取得資格25個以上」と紹介されたが、この春に挑戦したいこととして「大型一種（免許）を取ろうと思って」と告白。「ゆくゆくは二種も取ってバス運転して、Travis Japanバスツアーの運転をやりたい」と目標を語った。

現在持っている資格は宅地建物取引士、総合旅行業務取扱管理者、第二種電気工事士、小型移動式クレーン運転者技能講習などで「今日この後合格発表が1個あるので（合格すれば）生放送で26個になります」。

MCのお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太は、川島の資格の数々を見て「ヒロミさんに喜ばれそうですね〜」とテレビ番組やYouTubeなどでDIY企画を行っているタレント・ヒロミに言及。川島は「ヒロミさん待ってまーす」とアピールしていた。