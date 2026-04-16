【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１５日、各地で行われ、ドジャースの大谷はメッツ戦に先発し、６回２安打１失点、１０奪三振と好投し、２勝目を挙げた。

指名打者は兼務せず、打席には立たなかった。試合は８―２。フィリーズ戦に先発したカブスの今永は６回３安打１失点、１１奪三振で今季初勝利を飾った。同僚の鈴木は２安打で、試合は１１―２だった。レッドソックスの吉田はツインズ戦で一回に二塁打を放ち、三回には内野ゴロが敵失を誘って１打点をマーク。チームは９―５で勝利した。

「マウンド上で分析できている」

カブスの今永は「打たれた時は原因をマウンド上で分析できているし、なぜ抑えられたかもわかっている」と現状を語る。

だから、先頭のターナーに一発を放り込まれた時も「特に慌てることはなかった」と自信は揺らがない。伸びのあるストレートと低めに制球されたスプリットを中心に、積み重ねた奪三振は自己最多タイの１１。特に、昨季ナ・リーグで本塁打と打点の２冠に輝いた２番シュワーバー、３番ハーパーの２人からは計５三振を奪い、反撃ムードを作らせなかった。６回３安打１失点。６回無安打の前回に続いて快投を披露した。

登板４戦目で今季初白星をつかんだが、「チームが勝てればいい」と喜びは控えめだ。「信頼を崩すのは本当に簡単。とにかく地に足をつけて、丁寧に１日を過ごしていくことが大事」。自らを戒めるように言った。（米ペンシルベニア州フィラデルフィア 平沢祐）