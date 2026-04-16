お笑いコンビ・北陽の虻川美穂子が、4月14日、自身のInstagramを更新。「メタボ」な体型を披露し、ダイエットに励む動画を公開すると、ファンから温かい声援が飛んだ。

虻川は《中年太りでも動ける体を目指して頑張るわよ〜！ 地味な動きだけどエクササイズよ〜！ がんばるんば、ふんばるんば》などと投稿。

黒のスポーツブラにレギンスというスポーツウェア姿で、ポールを右手で掴みながら、左足を上げる動作を繰り返すショート動画などを添えた。

コメント欄にはファンから《偉いっ 私も頑張る》《腹回りに親近感がわきます》といった声援から、《アブちゃんなの？地道に頑張りましょう》などと体重増による変貌に驚く声が寄せられている。

虻川は、4月10日に放送された朝の生活情報番組『ノンストップ！』（フジテレビ系）に出演した際、医師の薗田憲司氏から、食べすぎを指摘されていた。

番組で、虻川は1日の食事を公開したのだが、「8時に南部せんべいチョコがけ、9時にメロンパン2個とハムとほうれん草のチーズパンとカフェオレ、11時にメロンパン2個とカフェオレ」と午前中だけでもかなりの摂取量。

続けて「13時に焼きそばと雑穀ご飯、15時に豆腐ドーナツとカフェオレ、19時に春キャベツの胡麻和え、ナスと豚バラの味噌炒め、ミニトマト、雑穀ご飯、味噌汁を食べて、20時30分にバナナと豆腐ドーナツとカフェオレ」と紹介した。

芸能記者が言う。

「ご本人は、自分でもこんなに食べているとは知らなかった、と謎の反省の弁を述べていましたが、薗田先生からは『写真を見た限り、摂取カロリーの8割が糖質で、同年代の女性の標準摂取カロリーを大幅に超えている』と指摘されていました。

虻川さんは、2010年にイタリア料理店のオーナーシェフと結婚しているので、ふだんから美味しい食事を食べているのかもしれませんが、食事の量はまるでアスリート並みですね」

虻川は、13日に更新したInstagramで、《先日の1日の食事。先生が驚いたのをきっかけに量を減らそうと思ったよ》などとつづり、番組で紹介した1日の食事を写真で公開していた。確かに写真で見るとわかりやすいのだが、1日の摂取量としては、かなりの量だ。

13日のInstagramでは、続けて《普段は間食の写真撮らないから、写真にすると多いかもね、、、。これから間食のたびに写真撮ったら食べる量も減るかも?! 自分を律するために載せておくよ。》とつづっている。

食事の量を減らし、運動量を増やせば、ダイエットは成功するはず。虻川のダイエット作戦を見守りたい。