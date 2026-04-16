若者に人気のブランド「Her lip to」をプロデュースし、実業家としても知られている元「AKB48」の小嶋陽菜。その会社が大きな展開を迎え、注目を集めている。

4月13日、アパレル企業「yutori」は、小嶋が代表を務める株式会社heart relationの全株式を取得し、完全子会社化することを発表した。

「yutoriは2024年に小嶋さんの会社を子会社化し、51％の株式を取得していました。完全子会社化にともない、小嶋さんが得る株式譲渡額は18億2000万円になります。heart relationは2020年に立ち上げ、2022年から小嶋さんが代表取締役CCOを務めてきましたが、さらなる事業拡大が期待できそうです」（経済担当記者）

小嶋の敏腕経営者としての一面が明らかになり、Xでは

《結果的に最も成功されたAKBご卒業組なのでは?!》

《こじはるakb卒業後の神7ナンバーワンの成功者やろ》

など、称賛する声があがっている。

「2010年代、絶大な人気を誇ったAKB48ですが、前田敦子さんや峯岸みなみさん、指原莉乃さんなど、派手に夜の街で遊んだり、元カレに関係を暴露されたりなど、スキャンダルを取りざたされるメンバーも多くいました。小嶋さんはグループ卒業後の2018年に『フライデーデジタル』でIT会社社長との熱愛を報じられたものの、ファンからは好意的に受け取られており、“ノースキャンダル”と見る向きも多いです。男性関係でトラブルもなく、短い期間でアパレル事業を成長させた姿が、あらためて評価されているようです」（芸能担当記者）

AKB48では、板野友美が2022年にアパレル会社を設立し、代表取締役を務めている。ただ、小嶋や板野よりも前に“実業家路線”へ舵を切ったメンバーがいた。

「篠田麻里子さんは、2012年に自らがデザイン、監修を務めた“大人かわいい”路線のファッションブランド『ricori（リコリ）』を始動し、AKB48でも先陣を切っていました。新宿、大阪、博多に3店舗を展開したものの、2014年に全店舗が閉店となりました。2024年には、新たにコスメブランドを立ち上げましたが、実業家としては早くに失敗した印象を持たれてしまったのです」（同前）

小嶋と篠田はAKB48時代、総選挙で上位に君臨し、グループでも高い人気を誇る「神7」と称された。しかし卒業後、2人には“因縁”が懸念されたこともあった。

「2020年9月、篠田さんのYouTubeチャンネルに小嶋さんが出演し、2人で食事しながらトークを展開したときのことです（※現在、動画は削除）。当時、篠田さんは一般男性と結婚して子どもが生まれたばかりでしたが、『楽しく生きればいいや、みたいな感じで考えてたんだけど、子どもができると現実的なことを考え出した』と、出産を機に価値観が変わったことを告白しました。

その後、唐突に篠田さんは『陽菜はいつ結婚するの?』と質問したのです。小嶋さんは『私はいつでもいいかな、と思ってる』と、笑顔を見せながらも少々、戸惑った様子を見せていました。篠田さんが自分の結婚や子どものことを話した後、独身の小嶋さんに結婚時期を尋ねたことで、SNSでは“結婚マウント”として一部から否定的な声があがりました」（同前）

その後、篠田は2023年に当時の夫と離婚。2026年3月には、IT企業「ナレッジワーク」のCEOを務める麻野耕司氏との再婚を発表した。しかし、小嶋とは明暗が分かれつつある。

「篠田さんは2022年に『文春オンライン』などで不倫疑惑を報じられ、“泥沼離婚”と呼ばれる結末を迎えました。また、SNSに前夫との“修羅場”と思われる音声が流出するなど、タレントとして大きくイメージダウンしてしまいました。また、再婚相手の麻野氏の会社は、2025年10月の決算公告で資産合計41億円に対し、負債合計は約29億円で、会計期間内に発生した赤字を示す『当期純損失』は約22億円であることが発覚し、今後が心配されています。その点、小嶋さんはアイドル時代の天然なイメージから敏腕経営者にシフトし、事業もさらなる躍進が期待されており、同じ『神7』でも評価が分かれているようです」（同前）

“こじはる旋風”はさらに勢いを増しそうだ。