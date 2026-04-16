サムスン電子ジャパンは、進化したAwesome Intelligenceを搭載した「Samsung Galaxy A57 5G」を、Samsungオンラインショップや「Galaxy Harajuku」「Galaxy Studio Osaka」にて2026年4月16日（木）より予約受付を開始し、4月23日（木）より販売します。

進化したAI機能が操作や機能をサポート

「Samsung Galaxy A57 5G」は、洗練されたデザインと高いパフォーマンスを兼ね備えているのに加え、CPU・GPU・NPUの強化により処理性能が向上し、これまでで最もスリムかつ軽量なボディを実現しています。

One UI 8.5の搭載により、Samsungの最新AI機能を利用可能。進化したAwesome Intelligenceによって日常のさまざまな操作をよりスムーズに行えるほか、創作や作業の効率化もサポートします。

ボイスレコーダーアプリには、新たに音声の文字起こし機能が搭載。会議や講義の録音内容を素早くテキスト化・翻訳できるため、重要なポイントを簡単に振り返ることができます。また、留守番電話の音声もテキストで確認可能です。

AIセレクトは、エッジパネルを長押しするだけで簡単に起動でき、画面上のコンテンツに応じた操作をその場で提案し、テキスト抽出やコンテンツ作成をスムーズに行えます。さらにマルチウィンドウでのドラッグ＆ドロップにも対応し、画像をSamsung Notes等へ手軽に移動できるため、編集作業の効率が向上します。

かこって検索は、画像内の複数の対象を一度に検索することが可能になり、コーディネートやアクセサリーなど、気になるアイテムを簡単に調べることができます。

さらに、Awesome Intelligenceにより日常の写真編集がこれまで以上に簡単に行えます。不要な被写体を削除できるAI消しゴムは、背景に写り込んだ通行人やカフェの雑多な要素などを、より自然に補正できるようになりました。

また、ベストフェイス機能が連続撮影に対応し、集合写真でも全員がベストな表情で写る一枚に簡単に仕上げられます。フィルターや編集を提案などの人気機能でも簡単に編集して共有することが可能です。また、動画編集をより手軽にする自動トリミングも搭載しています。

3眼カメラで暗いシーンもノイズレスな撮影が可能

光沢感のある仕上げをと存在感のある三眼カメラを備え、手に馴染みやすく、快適な操作性を実現。約5000万画素のメインカメラを中心とした三眼カメラで、幅広い撮影環境においても手動設定に頼ることなく、シャープでディテール豊かな写真を撮影できます。

暗いシーンでも進化したナイトグラフィーにより、低照度環境でもクリアで自然な写真や動画の撮影が可能です。さらに画像処理が強化し、ディテールをより鮮明にしつつノイズを低減し、よりクリアで鮮やかな仕上がりを実現しています。

さらに、AIによる被写体認識とシーン最適化により、ポートレートのバランス調整や自然な肌色の再現、背景の分離表現が向上。広角撮影が必要な場面では超広角レンズにより集合写真や風景をより広く捉えることができ、さらに約500万画素のマクロカメラで被写体の細部まで鮮明に表現するなど、撮影の自由度を高めます。

大容量バッテリー＆急速充電で長時間使っても安心

また、スリムなデザインながら5000mAhの大容量バッテリーを搭載し、充電の心配なく1日中快適に使用が可能です。撮影や編集、外出先での動画視聴など、さまざまなシーンにも対応します。また超急速充電2.0により、約30分という短時間で最大60％まで効率よく充電できます。

さらに、従来比で約13％大型化したベイパーチャンバーを採用し、長時間のゲームプレイや動画撮影時でも安定したパフォーマンスを維持します。

ディスプレイには、スリム化したベゼルと高輝度Super AMOLED＋ディスプレイを採用し、ビジョンブースターにより屋内外を問わず視認性の高い映像体験を提供します。

IP68の防水・防塵性能に対応し、日常のさまざまなシーンでも安心して使用できます。

本体カラーはオーサムネイビー、オーサムグレー、オーサムライラック、オーサムアイシーブルーの4色。

サムスン電子ジャパン 「Samsung Galaxy A57 5G」 発売日：2026年4月23日 公式オンラインショップ販売価格：7万9800円（税込）

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