櫻坂46・村井優、新ヘアスタイル披露「最高に可愛い」「めっちゃ似合ってる」
櫻坂46・村井優が15日、自身のインスタグラムを更新。新たなヘアスタイルを披露し、ファンの注目を集めている。
【写真】村井優の新ヘアスタイルをもっと見る
村井は「4/11 4/12 櫻坂46 『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』」とつづり、東京・国立競技場で開催されたグループの5周年ライブを振り返り、「櫻坂46の5周年をMUFGスタジアム（国立競技場）でお祝いできて本当に幸せでした」とコメント。
「ライブに関わってくださった大勢のスタッフの皆さん、メンバー、Buddiesの皆さん、全ての方々に感謝の気持ちでいっぱいです ありがとうございました」と感謝を伝えた。
さらに「そして 初めて髪を染めてみました どうでしょうか」と、初のヘアカラーにも言及。公開された写真では、桜の装飾を背景に、これまでの黒髪から淡い茶髪へと変化した姿を披露している。
この投稿にファンからは「茶髪めっちゃ似合ってる」「髪染めた優ちゃんもいい！」「最高に可愛い」といった声が寄せられている。
引用：「村井優」インスタグラム（＠yu.murai_official）
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村井は「4/11 4/12 櫻坂46 『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』」とつづり、東京・国立競技場で開催されたグループの5周年ライブを振り返り、「櫻坂46の5周年をMUFGスタジアム（国立競技場）でお祝いできて本当に幸せでした」とコメント。
「ライブに関わってくださった大勢のスタッフの皆さん、メンバー、Buddiesの皆さん、全ての方々に感謝の気持ちでいっぱいです ありがとうございました」と感謝を伝えた。
この投稿にファンからは「茶髪めっちゃ似合ってる」「髪染めた優ちゃんもいい！」「最高に可愛い」といった声が寄せられている。
引用：「村井優」インスタグラム（＠yu.murai_official）