『ロード・オブ・ザ・リング』新作キャストが明らかに イアン・マッケラン＆イライジャ・ウッドが続投、アラゴルン役にジェイミー・ドーナン
アンディ・サーキスが監督を務める『ロード・オブ・ザ・リング』の新作『The Lord of the Rings： The Hunt for Gollum（原題）』のキャストが発表され、フロド役のイライジャ・ウッドと、ガンダルフ役のイアン・マッケランが続投し、オリジナル映画でヴィゴ・モーテンセンが演じたアラゴルン役を、ジェイミー・ドーナンが演じることが明らかになった。
【写真】甘いマスクで魅了「ジェイミー・ドーナン」フォトギャラリー
Varietyによると、現地時間4月14日、ラスベガスで開催されたシネマコンのワーナー・ブラザーズのプレゼンテーションでキャストが発表された。ほかに、監督のサーキスがゴラム役に復帰するほか、『ホビット』3部作でスランドゥイルを演じたリー・ペイスも出演。新たにケイト・ウィンスレットがマリゴル役、レオ・ウッダルがハルヴァルド役を演じる。
アラゴルンの蔑称であるストライダー（馳夫）役として発表されたジェイミーは、北アイルランドの出身で、BBCのドラマ『THE FALL 警視ステラ・ギブソン』でシリアルキラーを演じて注目を集めたのち、「フィフティ・シェイズ」シリーズでブレイク。アカデミー賞脚本賞に輝いたケネス・ブラナー監督の『ベルファスト』で、ゴールデン・グローブ賞助演男優賞にノミネートされた。
『The Lord of the Rings： The Hunt for Gollum（原題）』は、『ロード・オブ・ザ・リング』（2001）にいたるまでの数年を舞台に、ゴラムの捜索を描く冒険が描かれ、アラゴルンは中心的な役どころとみられる。J・R・R・トールキンの原作を基に、オリジナル3部作のフラン・ウォルシュとフィリッパ・ボウエンが、フィービー・ギッティンズとアーティ・パパゲオルギウとともに脚本を手掛ける。2027年12月17日に全米公開予定。
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Varietyによると、現地時間4月14日、ラスベガスで開催されたシネマコンのワーナー・ブラザーズのプレゼンテーションでキャストが発表された。ほかに、監督のサーキスがゴラム役に復帰するほか、『ホビット』3部作でスランドゥイルを演じたリー・ペイスも出演。新たにケイト・ウィンスレットがマリゴル役、レオ・ウッダルがハルヴァルド役を演じる。
『The Lord of the Rings： The Hunt for Gollum（原題）』は、『ロード・オブ・ザ・リング』（2001）にいたるまでの数年を舞台に、ゴラムの捜索を描く冒険が描かれ、アラゴルンは中心的な役どころとみられる。J・R・R・トールキンの原作を基に、オリジナル3部作のフラン・ウォルシュとフィリッパ・ボウエンが、フィービー・ギッティンズとアーティ・パパゲオルギウとともに脚本を手掛ける。2027年12月17日に全米公開予定。