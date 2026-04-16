夏移動を支える涼感対策！ セイワ「Radi-Cool採用キッズ・カー用品シリーズ」

記事ポイント 放射冷却素材を使った6商品車内や持ち歩きの暑さ対策Amazonなどで購入できる展開 放射冷却素材を使った6商品車内や持ち歩きの暑さ対策Amazonなどで購入できる展開

セイワは、放射冷却素材「Radi-Cool（ラディクール）」を採用したキッズ・カー用品6アイテムを発売しています。

シリーズは、夏の強い日差しや車内の暑さを抑えたい家族のおでかけを支えます。

ラインナップは、チャイルドシートカバーや子ども用日傘、保冷バッグ、車用カーテンまでそろいます。

セイワ「Radi-Cool採用キッズ・カー用品シリーズ」

発売日：2026年4月アイテム数：全6アイテム販売先：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング

シリーズは、太陽光を反射しながら受けた熱を外へ放出する放射冷却素材「Radi-Cool」を採用しています。

シリーズは、子どもとの移動や外出で気になりやすい暑さ対策を、用途ごとの商品で取り入れやすくしています。

放射冷却素材

遮光率：100％（完全遮光）UVカット率：100％（UPF50+）遮熱率：最大63％（S55ランク）

Radi-Coolは、断熱や遮熱に加えて蓄熱を抑えながら熱を効率よく放出する点が特長です。

素材は、日差しによる温度上昇を抑えたい夏の外出で活躍します。

仕組みは、受ける熱より多くの熱を外へ逃がす放射冷却の原理を応用しています。

チャイルドシートカバーと子ども用日傘

チャイルドシートカバー品番：RCP21チャイルドシートカバー価格：2,480円（税込）子ども用日傘品番：RCP18子ども用日傘価格：5,480円（税込）子ども用日傘サイズ：直径98cm子ども用日傘重量：約330g

チャイルドシートカバーは、車を離れる際にかけるだけでシートの温度上昇を抑えます。

チャイルドシートカバーは、ベビーカーにも使えて、紫外線による色あせや素材の劣化も軽減します。

子ども用日傘は、晴雨兼用で日差し対策と雨対策を1本でまかなえます。

子ども用日傘は、透明窓付きで前方の視界を確保しながら使えます。

保冷バッグシリーズ

保冷トップロールバッグ品番：RCP19保冷トップロールバッグ価格：3,980円（税込）保冷トップロールバッグ容量：約4.5L保冷ランチバッグ品番：RCP20保冷ランチバッグ価格：4,980円（税込）保冷ランチバッグ容量：約5.5L

保冷バッグシリーズは、表面にRadi-Cool、内部にアルミシートや発泡ポリエチレンを使った多層構造を採用しています。

保冷トップロールバッグは、開口部を巻いて固定できるため、密閉性を高めながら軽食や飲み物を持ち運べます。

保冷ランチバッグは、防水ファスナーと内外ポケット付きで、お弁当や保冷剤、小物を整理しやすい設計です。

車用マグネットカーテン

Lサイズ品番：IMP277Lサイズ価格：2,280円（税込）Lサイズ内容：2枚入りLLサイズ品番：IMP278LLサイズ価格：2,180円（税込）LLサイズ内容：1枚入り遮熱率：最大60％（S55ランク）

楽らくマグネットカーテンは、車窓の金属フレームに合わせるだけで取り付けできます。

楽らくマグネットカーテンは、吸盤を使わないためガラスに跡が残りにくく、使わないときはコンパクトに収納できます。

サイズ展開は、大型SUVやワンボックスカーにも対応します。

生地検査結果は、第三者機関によるJIS規格準拠の測定値です。

測定値は、生地状態での結果として案内されています。

シリーズは、車内やバッグ内部の温度上昇を抑えながら、夏の移動を少しでも快適に整えます。

ラインナップは、移動中、通学、レジャーなど家族の外出シーンに合わせて選べます。

販売先はAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで、購入しやすい点も魅力です。

Radi-Cool採用キッズ・カー用品シリーズの紹介でした。

よくある質問

Q. Radi-Cool採用キッズ・カー用品シリーズはどこで買えますか？

A. シリーズはAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで販売しています。

Q. シリーズにはどんな商品がありますか？

A. シリーズには子ども用日傘、チャイルドシートカバー、保冷トップロールバッグ、保冷ランチバッグ、マグネットカーテンL、マグネットカーテンLLがあります。

Q. シリーズの特長は何ですか？

A. シリーズは放射冷却素材「Radi-Cool」を採用し、遮光、UVカット、遮熱に配慮した設計が特長です。

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