高知県香南市には、全国でも珍しい「溶接」を体験できる施設があります。揚田葵衣アナウンサーがものづくりの楽しさを体験してきました。



揚田アナウンサーが訪れたのは、高知県中部、香南市にある「アクトファクトリー」。2024年にオープンしたこの施設は、ものづくりの歴史を学びながら体験できる場所で、未来の担い手を育てるきっかけづくりを目指しています。





どんな体験ができるのか、スタッフの和田さんに案内してもらいます。■和田さん「この施設では5つ体験があり、そのうちの1つに“発動機分解組み立て体験”というのがあるんですけど、それにつながるこちらが、発動機展示エリア」昔の農作業用エンジンとして使われた発動機は、今のディーゼルエンジンなどにつながり、ものづくりの発展を語るには欠かせない存在です。体験では、発動機の分解や組み立てを通して仕組みを知り、エンジンをかけて動きを見ることができます。■揚田アナウンサー「ものづくりの中でこういうことを学ぶのは大事ですか？」■和田さん「大事です。始めのものを学べるというのは貴重な機会だと思います」他にも、唯一無二の作品作りにも挑戦できます。■和田さん「こちらが彫金体験。シルバーと真鍮（しんちゅう）の鋼材がそれぞれあり、叩いて磨いて最後作り上げた指輪がこういった指輪」また、ワイヤーを曲げて、インテリアアイテムが作れる「ワイヤーアート」に、釉薬（ゆうやく）を使って焼き上げる、鮮やかなスペインタイル作りもあります。中でも特に人気なのが、溶接体験。鉄などをくっつける作業のほか、好きな形に切り取る体験もできます。■和田さん「（ほかの）鉄工所さんもやっているんですけど溶接体験は。どうしても予約制であったりするので、本業の傍らでされているので。予約なしで突発でやりたいといった場合は、うちだけでできます。（全国でも）珍しいうちだけの強みですね」小学3年生から体験できるということで、揚田アナウンサーもネームプレート作りに初挑戦！■揚田アナウンサー「つなぎと防具に着替えました。ここからネームプレートを作れるということで、高知放送のマスコットキャラクター、R・ケイシーくんを作りたくて、これできます？」■和田さん「できますよ」まずはデザインをなぞって、鉄板に下書きします。ここから切断に入ります。使うのは「プラズマ切断」という手法。和田さんのお手本から。鉄板に対して垂直に当てるのが、火花が散りにくく上手く切るコツだそうで。曲線を切ったり、穴を開けたりする練習も入念にして、いよいよ本番です。中の細かい模様からくりぬいていきます。■揚田アナウンサー「開いた嬉しい！もっと簡単なものにしたら良かった…」最難関の口と鼻は。■揚田アナウンサー「えー難しい～。もうどこが口か分からないです」作業を開始して40分。■揚田アナウンサー「できた！ケイシーくん。ちょっと鼻と口かわいそうですけど、でも輪郭はなんとか」■和田さん「きれいにできていますよ。細かい線も多かったり曲線も多かったり、1番難易度が高かったと思います」ここからが溶接。強い光が出るため、目や顔を保護する、専用のヘルメットを被ります。アーク溶接機という機械で鉄同士を溶かし合いながら接合します。体験では、アルファベットなどのパーツを選んで使うこともできます。約2時間かけて完成したネームプレート。苦戦したケイシーくんも、しっかりワイヤーの上に立ち、大満足の出来栄えです。溶接体験では、ネームプレート以外にも、ドアベルやチョークボード、スツールやシェルフなど、大型の作品づくりも楽しめます。■和田さん「工業高校とか鉄工所とかに行かないと触れなかった溶接体験も、すぐに体験できるので、いいんじゃないかと思います。ゴールデンウィークにも新しく溶接のイベントを開催するので、ぜひともアクトファクトリーにお越し下さい」自分だけの一品づくりにじっくり向き合える溶接体験。ものづくりの新たな扉を開いてみませんか？