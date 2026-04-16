推しを連れて祝う周年記念！ BANDAI SPIRITS「スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット」

記事ポイント 「スタンドマイヒーローズ」の6人がちびぐるみとポーチ、おなまえカードのセットで登場します。ポーチは所属アイコンをモチーフにした個別デザインで、記念日も書き込めるカードが付きます。プレミアムバンダイ限定で予約を受け付け、2026年9月に届けられます。 「スタンドマイヒーローズ」の6人がちびぐるみとポーチ、おなまえカードのセットで登場します。ポーチは所属アイコンをモチーフにした個別デザインで、記念日も書き込めるカードが付きます。プレミアムバンダイ限定で予約を受け付け、2026年9月に届けられます。

「スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット」は、アプリ10周年を彩る記念感のあるアイテムです。

「スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット」は、持ち歩きや飾る楽しさをまとめて味わえるセットとして展開されます。

BANDAI SPIRITS「スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット」

商品名: スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット〜今大路峻〜 / 〜荒木田蒼生〜 / 〜神楽亜貴〜 / 〜都築京介〜 / 〜山崎カナメ〜 / 〜早乙女郁人〜価格: 各5,500円（税込、送料・手数料別途）対象年齢: 15才以上サイズ: ちびぐるみ 約11cm、ポーチ 約H13cm×W8.5cm×D7.5cm予約期間: 2026年4月16日16時から2026年5月24日予定までお届け時期: 2026年9月予定販売場所: プレミアムバンダイ限定発売元: 株式会社BANDAI SPIRITS商品ページ: https://p-bandai.jp/item/item-1000249342/?rt=pr

「スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット」は、6人のキャラクターを手のひらサイズのちびぐるみで楽しめる商品です。

ポーチは所属アイコンをモチーフにした個別デザインで、キャラクターごとの魅力を持ち歩けます。

おなまえカードは名前や記念日を書き込めるため、特別感のあるコレクションとして楽しめます。

10周年を彩るセット内容

「スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット」は、ぬいぐるみ、ポーチ、おなまえカードをまとめて楽しめる構成です。

2026年9月のお届け予定は、アプリ10周年の節目を祝いたいファンにうれしいタイミングです。

作品の魅力

「スタンドマイヒーローズ」は、26人のヒーローをスカウトしてチームを結成するドラマチック恋愛パズルゲームです。

「スタンドマイヒーローズ」は、ヒューマンドラマやサスペンス、恋愛ストーリーを幅広く楽しめる作品として支持されています。

ちびぐるみの楽しみ方

「ちびぐるみ」は、愛らしいデフォルメと手のひらサイズが魅力のぬいぐるみシリーズです。

「ちびぐるみ」は、イベントや旅行に連れて行ったり、服やアクセサリーでアレンジしたりと幅広く楽しめます。

e-BANPRESTO

e-BANPRESTOは、バンプレストブランドのノウハウを生かした高品質な商品をそろえるショップです。

e-BANPRESTOは、造形や装飾、彩色にこだわった限定感のあるアイテムを展開しています。

サイトURL: https://p-bandai.jp/e-banpresto/?rt=pr

「スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット」は、推しを身近に感じられるセットとして楽しめます。

「スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット」は、10周年の記念アイテムを探しているファンにぴったりです。

プレミアムバンダイ限定販売は、特別感のあるコレクションを求める人に向いています。

「スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット」はどこで買えますか？

A. 「スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット」は、プレミアムバンダイ限定で予約できます。

Q. 「スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット」には何が付きますか？

A. 「スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット」には、ちびぐるみ、ポーチ、おなまえカードが付きます。

Q. 「スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット」はいつ届きますか？

A. 「スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット」は、2026年9月に届けられる予定です。

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