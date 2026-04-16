◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝４月１６日、美浦トレセン

３本の矢でＧ１初制覇を狙う上原佑厩舎が豪華な併せ馬で、各馬が甲乙つけがたい動きを見せた。その中でも京成杯を上がり最速３３秒８の末脚で豪快に差し切ったグリーンエナジー（牡３歳、父スワーヴリチャード）。６枠１２番に決まった同馬は前走とは明らかに違うＧ１仕様の仕上げだ。

体中から風格が漂っている。角馬場で入念に体をほぐした後のダートコースでは、同厩舎の集団を先導し、力強いかき込みで迫力のあるキャンター。美浦・Ｗコースでもリード役を担い、ライヒスアドラー、フォルテアンジェロとともにゆったりとしたペースを刻む。３頭が並んだ直線は全く無理することはなく、馬の気持ちやリズムを重視。８４秒９ー１１秒８で２頭にわずかに遅れる形となったが、上原佑調教師は「今週は負荷をかけるというよりもバランス、折り合いの確認作業。リラックスして動きもダイナミックだったので、すごくいい内容だったと思います」と思惑通りの内容に満足した表情をうかべる。

前回よりも一歩、踏み込んだ最終リハが勝負のサイン。京成杯の時は単走だったが、今回は２週続けて３頭併せを敢行した。「前回は余裕残しでも勝てるかなと。今回はＧ１を勝ちに行くというところで、一段階上の負荷をかけた。かなり状態はいい」と渾身の仕上げを施した。上原佑厩舎の３歳馬は１７頭が勝ち上がる強力なラインナップ。９０年生まれの指揮官は今年が年男。クラシック１冠目で平成生まれ初のＧ１トレーナーを目指す。（浅子 祐貴）