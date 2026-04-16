完売必至の豪華付録！ 銀座ハリッチ「ハリ育成極上セット」

記事ポイント 『美ST 2026年6月号 特別版』に銀座ハリッチの付録が初登場します美容液ミニサイズとシートマスク1枚のセットが付いてきます4月17日から店頭とオンラインで購入できます 『美ST 2026年6月号 特別版』に銀座ハリッチの付録が初登場します美容液ミニサイズとシートマスク1枚のセットが付いてきます4月17日から店頭とオンラインで購入できます

『美ST 2026年6月号 特別版』は、銀座ハリッチの「ハリ育成極上セット」が付録で手に入る注目の一冊です。

『美ST 2026年6月号 特別版』は、予約分完売後も4月17日から店頭とオンラインで販売します。

『美ST 2026年6月号 特別版』は、スキンケアを試したい読者にうれしい内容です。

銀座ハリッチ「ハリ育成極上セット」

商品名：美ST 2026年6月号 特別版発売日：2026年4月17日(金)価格：1,080円(税込)付録内容：ハリッチプレミアムリッチプラス 10ml、フェイシャルグロースマスク 1枚出版社：株式会社光文社販売：店頭、オンライン

銀座ハリッチのスキンケアアイテムは、『美ST 2026年6月号 特別版』の付録として初登場します。

「ハリ育成極上セット」は、累計販売本数45万本を突破した「ハリッチプレミアムリッチプラス」と「フェイシャルグロースマスク」を試せるセットです。

特別版は、付録でブランドの人気アイテムをまとめて体験できる点が魅力です。

美容液

内容量：10mlヒト幹細胞順化培養液：10％配合ナイアシンアミド：5％配合フラーレン：1％配合使用方法：洗顔後すぐに塗布する1ステップ設計

「ハリッチプレミアムリッチプラス」は、肌の土台である角質層に着目したケアを1ステップで行える美容液です。

「ハリッチプレミアムリッチプラス」は、美容保湿成分と整肌成分を高濃度で配合し、シンプルな手順で使いやすい仕上がりです。

シートマスク

「フェイシャルグロースマスク」は、美容鍼灸院がつくった“肌を育む”発想のシートマスクです。

「フェイシャルグロースマスク」は、プレミアムな美容成分を高濃度に配合し、ゆらぎやすい肌を整えてうるおいを与えます。

「フェイシャルグロースマスク」は、イベント前や肌のコンディションが気になる時の特別なケアにも取り入れやすいアイテムです。

『美ST 2026年6月号 特別版』は、人気スキンケアを誌面付録で試せる価値があります。

「ハリ育成極上セット」は、美容液とシートマスクを一度に体験できる実用性が魅力です。

4月17日発売分は、店頭とオンラインで購入できます。

銀座ハリッチ「ハリ育成極上セット」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『美ST 2026年6月号 特別版』はいつ発売しますか？

A. 『美ST 2026年6月号 特別版』は2026年4月17日(金)に発売します。

Q. 「ハリ育成極上セット」の内容は何ですか？

A. 「ハリ育成極上セット」は、ハリッチプレミアムリッチプラス10mlとフェイシャルグロースマスク1枚のセットです。

Q. 『美ST 2026年6月号 特別版』はいくらですか？

A. 『美ST 2026年6月号 特別版』の価格は1,080円(税込)です。

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