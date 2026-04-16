映画『ヒプマイ』本編後の“どついたれ本舗”の映像公開 3人が缶ビールで杯を交わす
5月13日に発売される映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（以下、ヒプムビ）Blu-rayの“Deluxe版”に収録される映画本編のその後の世界を描いたDrama Track「Today」より、オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”のティザー映像が公開された。
【動画】映画『ヒプマイ』本編後の“どついたれ本舗”映像
映像では、各キャラクターが紡ぐ一つ一つのせりふから、映画後のその先にある全貌が垣間見え、Blu-ray発売への期待がさらに高まる内容となっている。
さらに、“Deluxe版”にのみ封入されるキャラクターデザイン・一為（Kazui）氏新規描き下ろしイラストの“どついたれ本舗”Ver.もこのティザー映像内で初公開となった。夜の街を見下ろしながら、缶ビールで杯を交わす“どついたれ本舗”の3人が描かれている。
「Today」の全編を堪能できるのは“Deluxe版”限定となる。
『ヒプムビ』は、スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が観客のスマホアプリを通じて行われる参加型投票によって決まり、上映中に合計5回行われる投票によって、全上映パターン48通り・7つのエンディングが用意されている日本“初”の「インタラクティブ映画」。興行収入は28億円を突破した。
【動画】映画『ヒプマイ』本編後の“どついたれ本舗”映像
映像では、各キャラクターが紡ぐ一つ一つのせりふから、映画後のその先にある全貌が垣間見え、Blu-ray発売への期待がさらに高まる内容となっている。
「Today」の全編を堪能できるのは“Deluxe版”限定となる。
『ヒプムビ』は、スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が観客のスマホアプリを通じて行われる参加型投票によって決まり、上映中に合計5回行われる投票によって、全上映パターン48通り・7つのエンディングが用意されている日本“初”の「インタラクティブ映画」。興行収入は28億円を突破した。
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