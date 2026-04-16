SVリーグへの参入が15日決まった男子バレーボールチームフラーゴラッド鹿児島の選手が日置市の部活動指導員に起用されました。



日置市の部活動指導員に起用されたのは来シーズンからSVリーグに参入する男子バレーボールチームフラーゴラッド鹿児島の津田大地選手です。日置市の今年度の部活動指導員は津田選手を含めて15人。それぞれが中学校などで土曜、または日曜に部活動の指導を行います。津田選手が担当するのは伊集院中学校の男子バレー部です。





（フラーゴラッド鹿児島・津田大地選手）「技術面はもちろんだが、バレーボールの楽しさを少しでも伝えていければ。フラーゴラッド鹿児島に来て4年間、ファンの方や日置市の方々に支えていただいたので、これから少しでも恩返しできるように頑張っていこうと思う」（日置市教育委員会・奥善一 教育長）「子どもたちもバレーボールを通して人間として成長する視野を広げる、そういう機会にできるのではと期待している」チームの発足当初からフラーゴラッドを支えてきた津田選手。来月31日付けで現役を引退し、日置市でリサイクル事業を行う丸山喜之助商店で働きながら、指導員として活動します。津田選手の任期は、今月1日から来年3月31日までの1年間です。