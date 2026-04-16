世界的な人気を誇るポケモンが能登の復興を後押しです。

石川県は能登の6つの市と町に対しポケットモンスターの人気キャラクターをあしらったマンホールのふたを寄贈し、29日から各地で一般公開されます。

山野之義知事「大人の我々が見ててもワクワクする感じですから…元気につながればと思います」

石川県珠洲市の見附島とともに描かれたのは、人気のポケモン「ニンフィア」と「ラブカス」。

16日、お披露目されたのは、能登の観光スポットと人気のポケモンがあしらわれたカラフルなマンホールのふた、「ポケふた」です。

穴水駅に「ポケモン装飾パネル」、七尾市には「わくらポケモン足湯」も

県がポケモン・ウィズ・ユー財団と連携して七尾市以北の6つの市町にそれぞれ1枚ずつ寄贈し、29日から道の駅や観光スポットで公開されます。

山野知事「一義的にはそこに生活している方や子どもたち(に楽しんでほしい)。ポケモンファンの皆さんに回遊性を高めることでいろいろなところに来てもらうことが少しでも能登の元気につながっていけば」

またすでにポケモンのラッピング列車が運行されているのと鉄道の穴水駅には28日から、ポケモンの装飾パネルが設置されるほか、七尾市では5月12日に「わくらポケモン足湯」がオープンする予定で、能登全域をポケモン一色に染め、全国からファンを呼び込みたい考えです。