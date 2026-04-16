死体遺棄の疑いで逮捕された父親は、殺害についても認める供述をしているということです。

記者

「安達結希さんの父親・優季容疑者の身柄が検察庁に送られます。車内はシートで隠されていて表情をうかがい知ることはできません」

先月23日から行方が分からず、今週月曜日に遺体となって見つかった安達結希さん（11）。きょう未明、結希さんの遺体を遺棄した疑いで、父親の安達優季容疑者（37）が逮捕されました。

安達容疑者は先月23日朝から今月13日の夕方ごろまでの間、南丹市園部町の山林に結希さんの遺体を運び、遺棄した疑いがもたれています。逮捕後の調べに対し、「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。

捜査関係者によりますと、逮捕前の任意の調べに対しては、殺害を認める供述もしていたということです。

京都府警捜査一課 井上正己課長

「捜査本部を設置のうえ、本件の全容解明を図ることにいたしました」

行方不明から3週間以上、本格的な捜査が始まることになりました。

JNNの取材で、安達容疑者の人となりが見えてきました。結希さんが行方不明になって3日後、安達容疑者が自宅で警察官の捜索に協力する様子がみられました。また、町内では、安達容疑者とみられる人物が、情報提供を呼びかけるビラを持ってきたといいます。

ビラを受け取った人

「後から振り返ったら、お父さんだったかなと思います。眼鏡をかけてられてたので。テレビで見た顔と一緒だったので。（本人の様子は）普通ならもっと、わが子がいなくなったら、もっと慌てて『お願いします、知りませんか』みたいな、『うちの子なんですけど』みたいなんがあるんやけど、すごく落ち着いていたように思います。慌てる様子もなく」

結希さんの親族は、安達容疑者が先月25日、地元の消防団員らと共に捜索活動に参加するのを見たといいます。

安達容疑者の親族

「（結希さんの）お母さんが『しんどい中すみません、はよ見つけてください』みたいなことを言うてたんやけど、（安達容疑者は）何も言わへん」

中学時代、サッカー部に所属し、生徒会長をしていたという安達容疑者。当時の知人は「まじめな印象だった」と振り返ります。

安達容疑者の中学時代を知る人

「学校でもよく休み時間もよくしゃべったり遊んだりはしていた。上からみても、かわいがられるタイプ。下からも、なつかれるような人柄だったので、（逮捕されたことは）結構びっくりですね」

警察は、きょうも安達容疑者の自宅を家宅捜索しているほか、結希さんの死因の特定を進めています。