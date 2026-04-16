お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（43）が16日、自身のインスタグラムを更新。この春、長男が小学校を卒業したことを改めて報告し、卒業式で身につけたジュエリーを明かした。

「長男が小学校を卒業しました」と書き出し、「6年ってあっという間ですね。楽しい楽しい6年間でした」と振り返った。

「卒業式の後は、スーツのままのママ友たちが我が家に寄ってくれてサクッと乾杯。役員仕事を労ってもらいました（終わらなかった後片付けも手伝ってもらいつつ）長男のおかげで出会えた大好きなみんなです」とグラスで乾杯する写真を披露。

そして、指輪などジュエリーの写真も投稿。「卒業式には、思いを込めたジュエリーたちを」と説明。「長男が生まれた時に夫がくれた一粒ダイヤのピアスと、昔々に父からもらったリングをつけていきました。ダイヤのピアスは、くれた本人はすっかり忘れていましたが・・」と矢部は忘れていたことも明かしつつ、「節目節目で、孫に会ったことのない父のことも思い出します。立派に育ちましたよーって今度報告しに行こう」と思いをしたためた。

青木は2013年3月に矢部と結婚。14年3月に長男、16年2月に次男を出産している。