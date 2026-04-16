【au PAY カード】3回以上の利用で1万Pontaポイントが当たる「春の大感謝祭」開催
フィナンシャルサービスは4月16日から、「1万Pontaポイントが当たる!春の大感謝祭!」を開催している。
1万Pontaポイントが当たる!春の大感謝祭!
実施期間は4月16日〜6月30日まで。期間中エントリーのうえ、「au PAY カード」「au PAY ゴールドカード」を3回以上利用した人の中から、抽選で1万Pontaポイントをプレゼントする。10回以上利用した場合は当選確率が2倍となる。
「au PAY ゴールドカード」「au PAY カード」
利用日をもとに集計期間(計2回)ごとに判定し、4月16日〜5月31日および6月1日〜6月30日の各期間において、それぞれ抽選で2,000名に1万Pontaポイントを進呈する。特典の進呈は、各集計期間の翌々月末頃を予定している。
本キャンペーンには対象外となる場合がある。詳細はau PAY カード会員専用サイトで確認を。
1万Pontaポイントが当たる!春の大感謝祭!
実施期間は4月16日〜6月30日まで。期間中エントリーのうえ、「au PAY カード」「au PAY ゴールドカード」を3回以上利用した人の中から、抽選で1万Pontaポイントをプレゼントする。10回以上利用した場合は当選確率が2倍となる。
利用日をもとに集計期間(計2回)ごとに判定し、4月16日〜5月31日および6月1日〜6月30日の各期間において、それぞれ抽選で2,000名に1万Pontaポイントを進呈する。特典の進呈は、各集計期間の翌々月末頃を予定している。
本キャンペーンには対象外となる場合がある。詳細はau PAY カード会員専用サイトで確認を。