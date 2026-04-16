FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌「私も推しです」念願の共演実現が話題「尊い2人」「両想いだ」
【モデルプレス＝2026/04/16】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたと多田梨音が15日、自身のTikTokにて、7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌との動画を公開。2人のやり取りが話題を集めている。
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「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。多田は、「夏休み編2025」で内田金吾とカップル成立し、ティーンを中心に人気を集めている。
多田は「憧れの鎮西さんと 前に言ってたこと覚えてくださってて嬉しかった」と以前から憧れだと公言している鎮西とともに、FRUITS ZIPPERの「はちゃめちゃわちゃライフ！」に合わせて踊る動画を投稿した。
これを引用する形で、鎮西も同日のXにて「りのんちゃんが私のことYouTubeで話してくれてて、いつか話したいなあと思ってたから嬉しかった〜」と多田の想いを知った上での共演だったことを明かし、「私も推しです」と鎮西も多田と同じ想いであることを告白。多田は「お話できて幸せな時間でした また会えますように」と返信をしている。
2人のやり取りにネット上でも喜びの声が続々。「2人の共演待ってた！！」「今日好きもふるっぱーも大好きだから最高」「2人は両想いってコト！？幸せ展開すぎる」「何このやり取り…尊い…」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆鎮西寿々歌＆多田梨音が念願の共演
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。多田は、「夏休み編2025」で内田金吾とカップル成立し、ティーンを中心に人気を集めている。
これを引用する形で、鎮西も同日のXにて「りのんちゃんが私のことYouTubeで話してくれてて、いつか話したいなあと思ってたから嬉しかった〜」と多田の想いを知った上での共演だったことを明かし、「私も推しです」と鎮西も多田と同じ想いであることを告白。多田は「お話できて幸せな時間でした また会えますように」と返信をしている。
◆「両想い」鎮西寿々歌＆川粼多田梨音のやり取りに反響
2人のやり取りにネット上でも喜びの声が続々。「2人の共演待ってた！！」「今日好きもふるっぱーも大好きだから最高」「2人は両想いってコト！？幸せ展開すぎる」「何このやり取り…尊い…」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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