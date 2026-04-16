9年前のアルバムカバーを再現！ファンの胸を熱くしたWanna Oneに注目「ときが止まったみたい」

ボーイズグループWanna Oneの2017年と2026年の自撮りは、どう違うのだろうか。

Wanna Oneの“時間を超越したビジュアル”が再び話題になっている。

【写真】Wanna One、“始まりの場所”でファンと再会

4月15〜16日、Mnet Plusは公式SNSを通じて、Wanna Oneメンバーの2017年のデビュー当時と2026年現在を比較した写真を公開した。

来る4月28日、Mnet Plusオリジナルリアリティ番組『WANNA ONE GO：Back to Base』の放送を控え、公開された今回のコンテンツは、公開と同時に世界中のファンから大きく注目を浴びている。

今回公開された写真は、デビューアルバム『1 X 1＝1（TO BE ONE）』のグループ写真から個人の自撮りまで、9年前と同じポーズと構図を完璧に再現し、目を引く。

（写真＝CJ ENM）Wanna One

メンバーたちは、9年という長い時間が経ったにも関わらず、変わらないビジュアルと雰囲気を見せ、存在感を放った。デビュー当時の初々しい姿と、一層成熟した現在の姿は、Wanna Oneの始まりとこれからを想起させ、“ファン愛”を掻き立てている。

写真を見たファンの反応も熱い。「時間が止まったようだ」「あの頃のままだ」「9年前ではなく9カ月前だと言われても信じられそう」「本当に戻ってきた感じがする」「胸が熱くなる」など、感嘆の声が相次いだ。

（写真＝CJ ENM）Wanna One

さらに、「この組み合わせを再び見られることが信じられない」という反応とともに、今回のリアリティ番組を通じて再集結したWanna Oneに対する期待も高まっている。

なお、再び集まったWanna Oneのリアリティ番組『WANNA ONE GO：Back to Base』は、4月28日18時に韓国のMnet Plusで初公開され、Mnetでは20時から放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）