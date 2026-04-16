山形県内で、SNSなどを通じて知り合った相手から投資や交際を持ちかけられ、現金や暗号資産をだまし取られる「SNS型投資詐欺」「SNS型ロマンス詐欺」の被害が相次いで確認されました。被害額は3人の男女合わせて1800万円です。



警察によりますと、米沢市に住む20代の女性は、今年1月下旬、マッチングアプリで知り合った米国女性軍人の「ケリー」を名乗る相手とSNS上でやり取りを重ね、好意を抱いて交際していました。相手から「イラン派遣が決まった。助けてほしい」などと言われ、派兵回避の手続き費用名目などで現金を要求され、1月30日ごろから3月13日ごろまでの間に5回にわたり、約71万円を指定口座に振り込みました。その後、来日費用を執拗に請求され、不審に思って被害に気付いたということです。





また、山形市に住む40代の女性は、今年1月下旬にSNSで知り合った男女から「最低30万円を入金すると5倍の金額になる」などと暗号資産投資を勧められ、1月26日から3月26日までの間に5回にわたり、約271万円相当の暗号資産を指定されたアドレスに送金しました。サイト上では利益が出ているように表示されていたため投資を続けましたが、出金しようとしたところ高額の請求を受け、不審に思って被害に気付いたということです。さらに、山形市に住む70代の男性は、去年11月下旬、株に関するサイトを通じて知り合った男女から「指導に従い株取引すれば必ずもうかる」などと勧められ、去年11月30日ごろから今年3月16日ごろまでの間に9回にわたり、約1465万円を指定口座に振り込み、だまし取られたということです。警察は、これらの手口について、SNSなどで連絡を重ねて信用させ、指定した口座への振り込みなどで金銭をだまし取る詐欺だとしています。SNSで知り合った相手から投資やもうけ話を持ち掛けられたら注意し、一度も会ったことのない相手から金銭を要求された場合は詐欺を疑って、家族や警察にすぐ相談するよう呼びかけています。